19 августа состоится благотворительный фестиваль «Домой!», организатором которого является фонд помощи животным «Дарящие надежду».

В этот день в парке «Красная Пресня» 140 четвероногих друзей будут ждать своих хозяев. С 11:00 до 19:00 на площадке под открытым небом все желающие смогут поближе познакомиться с подопечными московских приютов: узнать их историю, характер и привычки. Те, кто решит забрать одного из питомцев домой, получат подарок от бренда PURINA, а также консультацию от профессиональных волонтеров и зоопсихологов.

У гостей благотворительного фестиваля также появится возможность лично помочь бездомным животным и с помощью специального пункта передать четвероногим друзьям корма, лакомства, игрушки и лекарства.

Помимо этого, на площадках парка будет организована развлекательная программа: конкурсы, викторины, танцы с собаками, мастер-классы, выступление артистов, а также угощения сочными яблоками в честь Яблочного спаса. Самые маленькие гости мероприятия смогут посетить интерактивные уроки «Школы доброты», где их научат ответственному отношению к домашним питомцам.

Не упустите свой шанс обрести верного друга и храброго защитника!

Фото: архивы пресс-службы