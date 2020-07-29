Долгожданные киносеансы, фестиваль на крыше и не только: события августа, которые вас впечатлят
Кино
«Лесси. Возвращение домой»
На экранах с 1 августа
Роман Эрика Найта «Лесси» про колли и ее хозяев экранизировали уже не раз (в первой киноадаптации появлялась даже Элизабет Тейлор!). Теперь за него взялся немецкий кинопром в лице режиссера Ханно Ольдердиссена (сериал «Святой Майк»). Действие книги перенесено в наши дни, в остальном сюжет тот же: колли разлучают с любящей ее семьей и отвозят в богатый дом, но она бежит из неволи и отправляется на поиски своих хозяев.
Купить билеты можно здесь.
«Неистовый»
На экранах с 6 августа
Опаздывая по делам, Рейчел (в исполнении Карен Писториус) обгоняет другого водителя (в исполнении Расселла Кроу) на светофоре. Это могло бы стать обычным дорожным происшествием, если бы мужчина не оказался законченным психопатом и не начал преследовать женщину и ее близких...
Купить билеты можно здесь.
«Красотка в ударе»
На экранах с 13 августа
Полина (в исполнении Юлии Александровой) — обычная девушка: заурядная внешность, проблемы дома и на работе, встречи с одноклассниками по случаю... Но однажды она понимает, что проснулась настоящей красоткой, теперь перед ней открыты все двери! Или ей это только кажется?
«Агент Ева»
На экранах с 20 августа
Она умна, красива и чрезвычайно опасна. Перемещаясь по миру словно тень, агент по имени Ева (в исполнении Джессики Честейн) в одиночку выполняет самые сложные задания своего руководства. Внезапно, когда очередная спецоперация идет не по плану, Ева решает выйти из игры, а один из влиятельных боссов секретной службы открывает на нее охоту.
Концерты и фестивали
LP
1 августа, 23.00, онлайн
Американская певица и автор-исполнитель Лаура Перголицци, известная под именем LP, планировала выступить в России весной, но гастролям не суждено было осуществиться. Зато девушка, которая писала хиты для Рианны и записывалась с Моррисси, готовится выступить онлайн с полным составом и на максимуме драйва. Возможно, это будет единственный концерт LP в 2020 году, так что фанаты по всему миру уже предвкушают глобальную вечеринку, присоединиться к которой можно через официальный сайт.
«Ave Maria: орган и голос»
9 августа, 19.00, Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла
Известный органист и российско-британская певица исполнят программу из сочинений европейских композиторов. Католическая молитва Ave Maria вдохновила множество композиторов из разных стран на создание уникальных партитур. Ave Maria объединит программу этого вечера: прозвучат несколько сочинений, написанных на ее основе. Гости услышат произведения гениев духовной музыки: Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Джузеппе Верди, Макса Регера, а также органиста Федора Строганова. Концерт предназначен для широкого слушателя, заинтересует как начинающих меломанов, так и знатоков.
Roof Fest
16-27 августа, Fantomas
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Реву от счастья ⠀ Концерты! Родненькие! Начались🙈 ⠀ Тооооолько разрешили - у нас уже забиты даты. Буду анонсировать по-очереди. Начнём с августовского roofmusic традиционного. Крыша, закатная Москва, я, музыка и «стая». Билетов, увы, всем не хватит, площадки разрешают пока только до 1000. Но оттого и атмосфера особенная будет, потому что самые свои-свои. ⠀ Если разрешат, и обнимать буду. И не уйду пока не закончатся все. Обещаю. ⠀ Встречаемся: 16 августа, Москва, крыша Фантомаса. Билеты в хайлайтах «концерты» ⠀ Пою «китов» и любимое из старого🤍 всем, кто бил татухи 19ого - тусят с нами в гримерке, только что придумала 😉🐋 ⠀ Пишите в комментах, в какие города ехать, как только откроют👇🏼
Артисты и публика соскучились друг по другу! Самое время наверстывать упущенное, пока лето в разгаре. Музыкальный фестиваль Roof Fest, который вернется на крышу Fantomas, предложит четыре концерта с насыщенной творческой программой, дополненной приятной атмосферой вечеринки под открытым небом с видом на город с высоты птичьего полета.
16 августа — Рита Dакота 23 августа — Therr Maitz 25 августа — Ах Астахова 27 августа — Теона Контридзе
«Моральный кодекс»
21 августа, 19.00, Зеленый театр ВДНХ
Группа Сергея Мазаева не идет на сделки со временем, записывая и исполняя увесистый авторский рок с примесью фанка. «Моральный кодекс» может похвастаться потрясающим составом из истинных профи и целым арсеналом хитов, которые отменно прозвучат со сцены Зеленого театра ВДНХ. В программу войдут самые известные песни коллектива, боевики и баллады, накопленные за годы творческих исканий.
Книги
Карина Халле «Моя жизнь в руинах»
В продаже с 3 августа
Благодаря стечению обстоятельств Валери летит за океан, в Европу. В первом же пабе, порог которого переступает Валери, она встречает удивительно обаятельного и красивого мужчину. Он предлагает ей небольшую авантюру: хочет, чтобы они изобразили перед его отцом помолвку. Валери опрометчиво дает свое согласие и вскоре оказывается вместе с ним в загадочном городке Шамблзе, где ее не покидает тревога и... приятное возбуждение. Неожиданно для себя Валери влюбляется в своего нового знакомого. Это чувство на грани страха и желания, ему нельзя доверять. Но Валери все же хочет рискнуть.
Наталья Толстая «Служба спасения любви, или Не позволяй своему принцу превратиться в козлика»
Был прекрасный принц на белом коне, а стал… Ну, в общем, вы сами знаете, кем многие из них становятся буквально на следующий день после свадьбы. Почему же мужчины так меняются, и неужели превращение из милого зайки в козлика неизбежно? Если вы в одночасье обнаружили, что вместо любимого человека рядом с вами странное существо, которое грубит, не обращает на вас внимания, разбрасывает вещи, одним словом, не хочет быть прекрасным принцем, значит, вам нужно срочно прочесть эту книгу! Здесь вы не только найдете ответы на все «Как же так получилось» и «Где были мои глаза», но и получите бесценные советы, которые способны превратить вашего козлика обратно в принца, а заодно и вам стать молодой, любимой и желанной принцессой, которую любой мужчина будет носить на руках.
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