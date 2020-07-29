Долгожданные киносеансы, фестиваль на крыше и не только: события августа, которые вас впечатлят

Благодаря стечению обстоятельств Валери летит за океан, в Европу. В первом же пабе, порог которого переступает Валери, она встречает удивительно обаятельного и красивого мужчину. Он предлагает ей небольшую авантюру: хочет, чтобы они изобразили перед его отцом помолвку. Валери опрометчиво дает свое согласие и вскоре оказывается вместе с ним в загадочном городке Шамблзе, где ее не покидает тревога и... приятное возбуждение. Неожиданно для себя Валери влюбляется в своего нового знакомого. Это чувство на грани страха и желания, ему нельзя доверять. Но Валери все же хочет рискнуть.

Наталья Толстая «Служба спасения любви, или Не позволяй своему принцу превратиться в козлика»