Долгожданные киносеансы, фестиваль на крыше и не только: события августа, которые вас впечатлят

Был прекрасный принц на белом коне, а стал… Ну, в общем, вы сами знаете, кем многие из них становятся буквально на следующий день после свадьбы. Почему же мужчины так меняются, и неужели превращение из милого зайки в козлика неизбежно? Если вы в одночасье обнаружили, что вместо любимого человека рядом с вами странное существо, которое грубит, не обращает на вас внимания, разбрасывает вещи, одним словом, не хочет быть прекрасным принцем, значит, вам нужно срочно прочесть эту книгу! Здесь вы не только найдете ответы на все «Как же так получилось» и «Где были мои глаза», но и получите бесценные советы, которые способны превратить вашего козлика обратно в принца, а заодно и вам стать молодой, любимой и желанной принцессой, которую любой мужчина будет носить на руках.

Книга российского психолога и писательницы Натальи Толстой How To Improve Your MARRIAGE: Love Rescue Service недавно заняла первое место в топ-100 на Amazon.com.