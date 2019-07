Долгожданная премьера Тарантино, московское выступление Джей Ло, масштабные летние фестивали и не только: самые яркие события августа, которые нельзя пропустить

Одна из самых популярных, успешных и влиятельных исполнительниц нашего времени Дженнифер Лопес в этом году отправится в тур под названием It`s My Party, чтобы отпраздновать с поклонниками свой юбилей. Тур включает в себя 25 городов Северной Америки и 5 других стран, в числе которых и Россия.

Для «вечеринки» на многотысячном стадионе Джей Ло приготовит множество сюрпризов: целый вечер хитов времен Jenny From The Block, невероятная хореография, блистательные наряды и декорации, шик и гламур. В начале апреля Лопес дебютировала со своим новым синглом и музыкальным видео Medicine при участии американского рэпера French Montana. Видео менее чем за сутки набрало почти полмиллиона просмотров. В предстоящем туре It`s My Party поклонникам впервые представится возможность услышать вживую последний релиз поп-дивы.

Первый и пока что единственный раз дива давала сольные концерты в России в 2012 году — два аншлага в Москве в рамках мирового турне в поддержку альбома Love?. Спустя семь долгих лет певица вновь возвращается с единственным шоу, чтобы отметить свой юбилей вместе с вами.

