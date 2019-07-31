Долгожданная премьера Тарантино, московское выступление Джей Ло, масштабные летние фестивали и не только: самые яркие события августа, которые нельзя пропустить

Фильмы
«Однажды в... Голливуде»
На экранах с 8 августа
Многообещающий телеактер Рик Далтон (в исполнении Леонардо Ди Каприо) хочет пробиться в кино. Того же жаждет и его дублер (в исполнении Брэда Питта). Действие картины происходит в 1969-м — и это неслучайный год. С одной стороны, это точка отсчета Нового Голливуда, с другой — печальная дата для Романа Полански. В этом году секта Чарлза Мэнсона под названием «Семья» убила беременную жену режиссера Шэрон Тейт и еще несколько знаменитостей. У Тарантино Тейт играет Марго Робби, а сюжет так или иначе окажется связан со зверствами, учиненными подручными Мэнсона (в исполнении Деймона Херримана). Стоит еще сказать, что «Однажды в Голливуде» — это возвращение Квентина к корням: как и в «Криминальном чтиве», фильм будет состоять из нескольких пересекающихся историй, которые исполнят реквием по лихим денькам пятидесятилетней давности.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»
На экранах с 15 августа
Джон Ф. Донован (в исполнении Кита Харингтона) — известный телеактер, который вступает в переписку с юным Рупертом (Джейкоб Тремблей) и даже не подозревает, к чему приведет эта, казалось бы, безобидная неосмотрительность. Помимо звезды «Игры престолов» в фильме играют три обладательницы «Оскара» — Натали Портман, Кэти Бейтс и Сьюзан Сарандон, а вот двукратную номинантку Джессику Честейн, игравшую колумнистку, расследовавшую переписку Донована с юным другом, из фильма полностью вырезали. Режиссеру досталось от критиков еще до выхода кино в североамериканский и российский прокаты, но это, конечно, не интересует фанатов юного франко-канадца Долана, который сам по себе уже давно звезда, причем с приставкой «рок».
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«Эбигейл»
На экранах с 22 августа
Молодая девушка Эбигейл (в исполнении Тинатин Далакишвили) живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших — и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности…
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«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»
На экранах с 29 августа
В послевоенном Лондоне молодая писательница Джулиет (в исполнении Лили Джеймс) пытается найти сюжет для новой книги, но об ужасах войны писать ей не хочется, а прочие темы кажутся скучными. На помощь приходит случай в виде письма, автор которого (в исполнении звезды «Игры престолов» Михила Хаусмана) стал обладателем книги Чарлза Лэма и просит Джулиет подсказать, где можно купить другие книги этого писателя. Также он упоминает, что является членом «Клуба любителей книг и пирогов из картофельных очистков», который помог ему пережить ужасы оккупации во время войны. Это письмо переворачивает жизнь Джулиет. Она с головой погружается в историю книжного клуба, ставшего прикрытием для запрещенных встреч жителей деревни. Фильм крепкого британского режиссера Майка Ньюэлла («Донни Браско», «Гарри Поттер», «Принц Персии») снят по книге Мэри Энн Шеффер, которая написала всего один эпистолярный роман, вышедший уже после смерти автора.
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Фестивали
Фестиваль Индонезии
2-4 августа, Москва, парк Красная Пресня
Индонезия – одна из самых популярных и экзотических стран Юго-Восточной Азии, привлекающая туристов со всего мира своей невероятной по красоте природой, разнообразной культурой и яркими традициями. Почувствовав однажды эту особенную расслабляющую атмосферу настоящего тропического рая, хочется возвращаться сюда снова и снова. «Посетите Прекрасную Индонезию. Oткройте Тропический Рай» – так звучит слоган Фестиваля Индонезии 2019 года. Мастера из разных городов Индонезии привезут на фестиваль диковинные ремесленные изделия и предметы искусства, а артисты со всех уголков страны превратят парк в невообразимый тропический карнавал и будут удивлять гостей невероятными костюмами и красочным представлениями.
В течение трех дней на главной сцене можно будет увидеть национальные танцы и театрализованные музыкальные представления в исполнении более 200 артистов, которые прилетят на фестиваль прямо из Индонезии. Обязательными элементами программы уже стали выступления яванского оркестра «Гамелан» и полюбившийся многим популярный индонезийский танец почо-почо, который с огромным удовольствием исполняют не только артисты, но и зрители. Здесь же пройдут розыгрыши призов для финалистов супер-квеста, главными из которых станут туры в Индонезию. Зарегистрироваться на квест можно заранее на сайте фестиваля.
Realist Web Fest
2 августа, Нижний Новгород, «Маяк»
2 августа в Нижнем Новгороде во второй раз откроется единственный в России международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB FEST, который проводится при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации города Нижнего Новгорода. В жюри фестиваля вошли российская актриса Дарья Мороз, директор Сеульского веб-фестиваля, режиссер, основатель и директор Asia Web Awards Янг Ман Канг, а также победители REALIST WEB FEST прошлого года.
В рамках культурной программы REALIST WEB FEST для гостей и участников фестиваля выступят Звонкий, Burito, Мари Краймбрери, Filatov & Karas и другие. Для жителей Нижнего Новгорода также будет организован ряд бесплатных мероприятий. Бывшая швейная фабрика «Маяк» на Нижневолжской набережной в рамках фестиваля превратится в настоящее веб-пространство, где 3 и 4 августа для гостей и жителей города будут организованы показы лучших веб-сериалов, а также представлена выставка молодых и прогрессивных художников, куратором которой является Аполлон Шнуров. Вход в «Маяк» будет свободным для всех желающих.
«Пикник «Афиши»
3 августа, Москва, парк Коломенское
Хэдлайнер «Пикника» 2019 года – легендарные The Cure. 40 лет на сцене, миллионы фанатов по всему миру и всего один день в России. Кроме этого, на «Пикнике» выступит Pusha T – автор лучшего рэп-альбома прошлого года, надежда британской электроники и номинант Grammy Mura Masa, самобытный и обаятельный Антоха МС с live band и герой элегантного поп-грува Eighteen.
Также в «Коломенском» появится новая сцена – зона фестиваля Gazgolder Live. Отвечать за нее будет творческое объединение «Газгольдер». Здесь выступит Баста, проект Скриптонита Gruppa Skryptonite, T-Fest, Matrang, Смоки Мо. Помимо музыки на фестивале – гастрономическая программа, дизайн-маркет и миллион развлечений – от настольных игр до современного искусства.
Alfa Future People
16-18 августа, Большое Козино (под Нижним Новгородом)
В этом году фестиваль Alfa Future People, как ожидается, посетят более 50 тысяч посетителей. На фестивале открываются сразу две новые сцены: Deep-сцена и Trance-сцена. Кроме них, на фестивале будут действовать Main, Bass, Techno и Live-сцены, а всего на крупнейшем электронном событии года будет работать семь сцен. Таким образом, фестиваль этого года обещает стать самым масштабным по количеству представленных артистов и жанров за все время своего существования.
Alfa Future People, как всегда, представляет интересный лайн-ап артистов: на мероприятии выступят популяризатор жанра drum&bass, британский продюсер Aphrodite, drum&bass дуэт из Вены Camo&Krooked, голландский продюсер всемирно известных треков и диджей Cesqeaux, бельгийский джампстайл и хардстайл-диджей Coone, резидент лучших клубов мира, хип-хоп-электронщик Carnage, Dash Berlin, нидерландский дуэт SHOWTEK, лидер чартов и один из самых востребованных диджеев мира Don Diablo, культовый нидерландский диджей Ferry Corsten и другие.
Добраться до места проведения фестиваля стало еще проще, и поможет в этом богатая туристическая инфраструктура, отлично развитая в Нижнем Новгороде. В городе действует международный аэропорт, а из Москвы и Петербурга в Нижний ходят скоростные поезда (добраться из столицы можно всего за три с половиной часа). Путь на автомобиле по скоростной трассе займет 4-6 часов. На самом фестивале устроена комфортабельная кемпинг-зона с бесплатным Wi-Fi, горячими душами и прочими удобствами.
Delivery Fest
24 августа, Москва, Парк Горького
Delivery Fest — это еда из десяти стран мира под отличную музыку в самом центре Москвы. За один день гости смогут попробовать более 500 национальных и ультрасовременных блюд, старательно отобранных ресторанными критиками, потанцевать под современные сеты (и концерт Джона Ньюмана) и послушать лекции о том, какое будущее ждет foodtech.
Delivery Fest соберет на одной площадке кафе, рестораны и street food. Гости смогут попробовать национальные блюда Испании, Италии, Китая, Мексики, Вьетнама, Индии, Японии, Грузии, Греции и Америки.
Концерты
Feduk
3 августа, Москва, Gypsy
Романтичный рэпер, одинаково читающий и под бит и под гитару — Feduk знает, как делать мелодичный хип-хоп. Его техничный флоу, теплые и душевные тексты близки многим любителям уличной культуры. Ставший популярным после трека «Розовое вино», записанного с Элджеем, Feduk к 2019 году выпустил уже шесть альбомов и около тридцати синглов. А хиты «Моряк» и «Хлопья летят наверх» стали гимнами танцполов.
Дженнифер Лопес
4 августа, Москва, ВТБ Арена, 11 августа, Санкт-Петербург, «Петербургский спортивно-концертный комплекс»
Одна из самых популярных, успешных и влиятельных исполнительниц нашего времени Дженнифер Лопес в этом году отправится в тур под названием It`s My Party, чтобы отпраздновать с поклонниками свой юбилей. Тур включает в себя 25 городов Северной Америки и 5 других стран, в числе которых и Россия.
Для «вечеринки» на многотысячном стадионе Джей Ло приготовит множество сюрпризов: целый вечер хитов времен Jenny From The Block, невероятная хореография, блистательные наряды и декорации, шик и гламур. В начале апреля Лопес дебютировала со своим новым синглом и музыкальным видео Medicine при участии американского рэпера French Montana. Видео менее чем за сутки набрало почти полмиллиона просмотров. В предстоящем туре It`s My Party поклонникам впервые представится возможность услышать вживую последний релиз поп-дивы.
Первый и пока что единственный раз дива давала сольные концерты в России в 2012 году — два аншлага в Москве в рамках мирового турне в поддержку альбома Love?. Спустя семь долгих лет певица вновь возвращается с единственным шоу, чтобы отметить свой юбилей вместе с вами.
Ани Лорак
16 августа, Москва, Shore House
Ани Лорак – одна из самых востребованных и популярных певиц. 2018 год стал для нее невероятно насыщенным. Главное событие – долгожданная премьера грандиозного шоу Diva с масштабными декорациями, головокружительными номерами в исполнении музыкальной, балетной и цирковой групп, потрясающие наряды и неожиданные спецэффекты. С новым шоу Ани Лорак путешествует по всему миру, успевая появляться то в программе Ивана Урганта, то на обложках глянцевых журналов, то на громких светских мероприятиях. 16 августа 2019 года услышать хиты Ани Лорак можно будет на одной из самых красивых площадок Москвы – сцене на воде ресторана и яхт-клуба Shore House.
Foals
29 августа, Москва, Adrenaline Stadium
С середины нулевых Foals сделали примечательную карьеру - от хаотичных домашних вечеринок в родном Оксфорде до статуса фаворитов музыкальной сцены Соединенного Королевства. Престижные NME и Q Awards, номинации Mercury Prize, Ivor Novello и Brit Awards, «золотые» статусы продаж альбомов и более полумиллиарда прослушиваний на Spotify с 2015 года. В то время как многие из их современников и коллег по стадионному инди-року отошли на второй план, Foals продолжают собирать полные залы по всему миру. Фронтмен Яннис Филиппакис — любитель нырнуть в толпу и устроить классический крауд-серфинг, а драйвовые шоу давно стали визитной карточкой группы, не раз награжденной и номинированной как Best Live Act. Добавив к этому интригу с долгожданным новым материалом, знаковые хиты типа My Number, Mountain at My Gates или Spanish Sahara, получим идеальный концерт лета-2019.