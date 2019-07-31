Долгожданная премьера Тарантино, московское выступление Джей Ло, масштабные летние фестивали и не только: самые яркие события августа, которые нельзя пропустить

Многообещающий телеактер Рик Далтон (в исполнении Леонардо Ди Каприо) хочет пробиться в кино. Того же жаждет и его дублер (в исполнении Брэда Питта). Действие картины происходит в 1969-м — и это неслучайный год. С одной стороны, это точка отсчета Нового Голливуда, с другой — печальная дата для Романа Полански. В этом году секта Чарлза Мэнсона под названием «Семья» убила беременную жену режиссера Шэрон Тейт и еще несколько знаменитостей. У Тарантино Тейт играет Марго Робби, а сюжет так или иначе окажется связан со зверствами, учиненными подручными Мэнсона (в исполнении Деймона Херримана). Стоит еще сказать, что «Однажды в Голливуде» — это возвращение Квентина к корням: как и в «Криминальном чтиве», фильм будет состоять из нескольких пересекающихся историй, которые исполнят реквием по лихим денькам пятидесятилетней давности.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»

На экранах с 15 августа