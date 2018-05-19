Долгожданная экранизация Лукьяненко, новый приквел «Звездных войн» и другие кинопремьеры недели

Молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет?

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«Хан Соло. Звездные войны: Истории»

На экранах с 24 мая