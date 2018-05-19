Долгожданная экранизация Лукьяненко, новый приквел «Звездных войн» и другие кинопремьеры недели

«Черновик»
На экранах с 25 мая
Молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет?
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«Хан Соло. Звездные войны: Истории»
На экранах с 24 мая
Новая захватывающая история из вселенной «Звездных войн» о легендарных героях и событиях далекого прошлого. Новый фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далекой Галактики.
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«Секса не будет!!!»
На экранах с 24 мая
У трех подруг грандиозные планы на выпускной. Случайно об этом узнав, их родители решают во что бы то ни стало предотвратить непоправимое.
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«Садко»
На экранах с 24 мая
Хоть беги, хоть не беги, а от любви нигде не скрыться. Ни в палатах новгородского князя, ни на дне морском. Особенно если зовут тебя Садко и ты симпатичный веселый парень. К тому же на гуслях играть мастак. Вот только за настоящую любовь еще и повоевать придется. Да не с кем-нибудь, а с подводной ведьмой Барракудой. Но любовь все равно победит. Вот увидите!
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«Гупешка»
На экранах с 24 мая
Однажды Тамара встретила у подъезда Пашу — с бутылкой вина и желанием поговорить. Тамара рассказывает ему, как сильно любит мужа Ленечку, который вывез ее, «бракованную», из деревни, посадил дома за швейную машинку и стал называть гупешкой — в честь аквариумной рыбки, покорной, молчаливой, преданной хозяину.
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Фото: Kinopoisk.ru