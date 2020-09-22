Девушка, появившаяся на пляже в маске, подверглась жесткой критике в Сети
Фото: instagram.com/stephclairesmith
На фотографии модель сидит на песке, скрестив ноги. На ней черный топ, светло-зеленые бикини и панама. Девушка не забыла надеть маску для защиты от коронавируса. Она напомнила, что в Мельбурне действует режим самоизоляции, который продлен до 26 октября, передает издание Daily Mail. При этом жителям штата разрешили выходить на улицу парами, заниматься спортом.
«Эти мелочи… Посидела на пляже в течение часа, но без «упражнений» в качестве предлога. Это было чем-то райским», - написала Стеф, на что последовали злобные ответы. Поклонники заявили что ограничительные меры - ни что иное как тирания. Они посоветовали ей снять маску.
Смит попыталась объяснить, что следовала обязательным правилам штата. «Маска не работает, почему ты ее носишь? Здесь, в Голландии, но также и в Испании, Италии, Германии, Бельгии, все борются против этой тирании ограничительных правил COVID-19», - написала одна из подписчиц под постом.
Фото: instagram.com/stephclairesmith
«Сними маску! Ясно, что эти ограничения - не о здоровье. Несправедливо, когда нужно носить маску даже на улице, в безлюдном месте», - согласился еще один комментатор.
Согласно правилам, жители Мельбурна должны носить маску для лица при выходе из дома, в противном случае на них может быть наложен штраф в размере 200 долларов.
Фото: Instagram @stephclairesmith
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