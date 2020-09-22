Девушка, появившаяся на пляже в маске, подверглась жесткой критике в Сети

«Эти мелочи… Посидела на пляже в течение часа, но без «упражнений» в качестве предлога. Это было чем-то райским», - написала Стеф, на что последовали злобные ответы. Поклонники заявили что ограничительные меры - ни что иное как тирания. Они посоветовали ей снять маску.

Смит попыталась объяснить, что следовала обязательным правилам штата. «Маска не работает, почему ты ее носишь? Здесь, в Голландии, но также и в Испании, Италии, Германии, Бельгии, все борются против этой тирании ограничительных правил COVID-19», - написала одна из подписчиц под постом.