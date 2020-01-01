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Дарина Эрвин в мокрой рубашке, Анастасия Волочкова в шпагате и другие: звезды показывают фото с зимнего отдыха

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Дарины Эрвин

Не все знаменитости решили встретить Новый год на родине.

В первый день нового года, 1 января, пользователи Сети активно делятся фотографиями, демонстрируя елки, мандарины, кто-то — снег, а кто-то — море. В числе последних есть и знаменитости: не все решили встречать Новый год дома.

Так, актриса Марина Александрова отправилась на отдых с детьми. «Спасибо 2019, в тебе много любви, смеха, счастья, здоровья, красоты, сил, передай следующему, что мы ему рады. Добро пожаловать, 2020», — написала она под семейной фотографией, которую сделал муж.

Мама рэпера Тимати показала забавное фото внучки на дереве. Милана Тюльпанова и Стася Милославская похвастались стройными фигурами в купальниках.

Балерина Анастасия Волочкова, которая отдыхает на Пхукете, уже успела продемонстрировать первый в наступившем году шпагат и содержимое своего холодильника.

Актриса и художница Дарина Эрвин опубликовала фото в мокрой рубашке, отметив в качестве локации Майами. Там ее, по всей видимости, сопровождает продюсер Александр Цекало.

А вы хотели бы встретить Новый год на берегу моря? Или все-таки в этот день больше хочется снега, салата «оливье» и «селедки под шубой»?

Фото и видео: instagram

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