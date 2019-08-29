Диана Вишнева в роли Спящей красавицы, впечатляющий фильм о превратностях любви и не только: события сентября, которые нельзя пропустить

Кино
«Жара»
На экранах с 5 сентября
Звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль «Жара». Среди них и Даша Стеклова (в исполнении Дианы Пожарской), талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по совместительству — молодым человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.
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«Щегол»
На экранах с 12 сентября
Фото: kinopoisk.ru
После взрыва в музее молодой Тео (в исполнении Энсела Элгорта) получает от умирающего мужчины кольцо и картину, которые должен вынести из музея. Картина подарит ему море неприятностей, но избавиться от них Тео сможет тоже только с ее же помощью. Режиссер мигрантской мелодрамы «Бруклин» Джон Краули экранизировал одну из самых нашумевших книг 2013 года с голливудской актерской сборной.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Между нами музыка»
На экранах с 19 сентября
Юная Фэй (в исполнении Руни Мары) мечтает о музыкальной карьере, и в этом ей может помочь богатый и влиятельный продюсер Кук (в исполнении Майкла Фассбендера). Их связывают не только деловые отношения. Но однажды на вечеринке девушка знакомится с талантливым музыкантом БиВи (в исполнении Райана Гослинга). Он тоже только в начале своего пути наверх. Между ними с первой минуты возникает такое притяжение, сопротивляться которому бесполезно. В то же время в жизни Кука появляется еще одна женщина, Ронда (в исполнении Натали Портман). Каждому в этом любовном четырехугольнике неизбежно придется сделать свой выбор, счастливый или катастрофический…
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Герой»
На экранах с 26 сентября
Фото: kinopoisk.ru
15 лет назад Андрей (в исполнении Александра Петрова) под руководством своего отца, полковника Родина (в исполнении Владимира Машкова), прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей сжег мосты, остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом. Но однажды ему звонит отец, которого все считали погибшим. Тот сообщает, что на Андрея открыта охота, но кто решил его уничтожить — неизвестно. Спасаясь бегством, он находит Машу (в исполнении Светланы Ходченковой), с которой учился в спецшколе… Вместе с ней Андрею предстоит пройти через любовь и предательство и узнать об истинных масштабах беспощадной шпионской игры, в которую он оказался втянут поневоле.
Концерты
Рита Дакота
4 сентября, Москва, «16 тонн»
Фото: Global Look Press
До недавнего времени Рита Даkота преимущественно занималась написанием песен для топовых артистов вроде Елки и Светланы Лободы, но в конце концов решила сама попробовать силы в исполнительстве. Результат оказался феноменальным: решительно каждый сингл свежеиспеченной певицы добирался до топов iTunes, набирая миллионы прослушиваний, а билеты на ее сольные концерты в двух столицах разлетались за считанные часы.
Свежая работа Риты «Новые линии» в очередной раз вызвала бурю восторженных эмоций: мощный и невероятно чувственный вокал вкупе с откровенной лирикой мало кого оставляют равнодушными. Для очередного сезона девушка готовит обновленную программу.
IL VOLO
11 сентября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец; 12 сентября, Москва, Государственный Кремлевский дворец
Фото: Global Look Press
Стремительная и невероятная история успеха IL VOLO началась с исполнения каверверсии знаменитой неаполитанской песни O Sole Mio, после чего трио стало настоящим любимцем публики: многочисленные концерты по всему миру, сотрудничество с Барбарой Стрейзанд, Эросом Рамазотти, Тото Кутуньо и другими артистами международного уровня, победа на престижном фестивале в Сан-Ремо, релиз трижды платинового альбома, миллионы проданных пластинок, 3 место на конкурсе «Евровидение-2015», номинации в латинской премии «Грэмми», контракт с американским лейблом (впервые в истории итальянских музыкантов).
Мощные голоса, классическая чувствительность, заложенная в основе звучания группы, юношеская харизма – вот что выделяет это трио, состоящее из теноров Пьеро Бароне, Иньяцио Боскетто и баритона Джанлуки Джинобле, среди остальных коллективов. На своих концертах группа выступает под аккомпанемент симфонического оркестра, поэтому репертуар IL VOLO приходится по душе как представителям старшего поколения, так и молодежи.
Коллектив не раз признавался в любви к России, поэтому российские концерты станут частью мирового тура IL VOLO. «Москва, спасибо за теплый прием! Это невероятно, что музыка, которая пропитана духом Италии, на которой мы выросли, вызывает у российской публики такой отклик!» - говорят сами музыканты.
Evanescence
24 сентября, Москва, Crocus City Hall
Группа Evanescence, всемирно известная рок-группа с проникновенным женским вокалом Эми Ли, возвращается в Россию. Evanescence представят программу из лучших хитов за всю историю коллектива, а также исполнят новые песни с последнего альбома Synthesis. Пластинка, релиз которой состоялся в ноябре 2017 года, состоит не только из величайших хитов группы, но из совершенно новых песен, исполненных в волшебном синтезе оркестровой и электронной музыки, в сочетании с искусным звучанием группы, звонким фортепьяно и невероятным голосом Эми Ли. Synthesis получился мощным, эпичным альбомом, в котором группа по-прежнему сохранила свою индивидуальность.
Evanescence — это особенное и ни на что не похоже музыкальное явление. Именно поэтому группа прославилась буквально за считанные месяцы после релиза дебютного альбома Fallen в 2003 году. Этот альбом принес группе мировую славу и две премии Grammy. Трогательная песня My Immortal приобрела «золотой» статус в 2009 году после продажи 500 000 тысяч копий, а эмоциональная песня Bring Me To Life стала культовым саундтреком фильма «Сорвиголова», песней №1 в США 13 июня 2003 года и завоевала награду за «лучшее исполнение в стиле хард-рок».
Этой осенью погрузитесь в мир чарующих мелодий и пройдите вместе с любимой группой по нотам их истории от My Immortal до Imperfection на грядущих концертах Evanescence.
Matrang
28 сентября, Москва, ГлавClub Green Concert
Фото: vk.com
Матранг — недавнее открытие лейбла Gazgolder, исполнитель и автор хита «Медуза», взорвавшего соцсети в 2017 году. Алан (настоящее имя артиста) считает Луну своим талисманом, воспринимает мир через метафоры и создает почти медитативные треки.
Чтобы убедительно и мощно высказываться в творчестве, Матранг прошел непростой путь переосмысления себя и мира. Теперь певец готов поделиться с другими своими мыслями и переживаниями. На большом сольном выступлении в столице артист исполнит свои лучшие и новые песни.
Фестивали и другие мероприятия
«Спасская башня»
1 сентября, Москва, Красная площадь
Фото: spasstower.ru
Грандиозное «сражение» оркестров армий разных стран за любовь и восторги зрителей, которое разворачивается на фоне величественных стен Кремля. Органичное сочетание военной, классической, народной и эстрадной музыки, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты — и все это в самом сердце столицы, на Красной площади!
Sleeping Beauty Dreams
14-15 сентября, Санкт-Петербург, «Мариинский-2»; 20 сентября, Москва, Crocus City Hall
Российская премьера грандиозного новаторского шоу «Сны Спящей красавицы» (Sleeping Beauty Dreams) состоится осенью 2019 года. В Москве и Санкт-Петербурге главную роль принцессы Авроры исполнит Диана Вишнева. Ее партнером станет Марайн Радемакер, солист Штутгартского балета, главный танцор и балетмейстер Голландского национального балета.
Авторы спектакля представят собственную трактовку одного из самых известных балетных сюжетов. В постановке Sleeping Beauty Dreams создана фантазия на тему, что снилось заколдованной принцессе в течение 100 лет очарованного сна. В шоу используются самые современные технологии визуального искусства, объединяющие современный танец, искусство, EDM-музыку и новейшие 3D-цифровые аватары. Сюжет значительно отличается от знаменитого балета Чайковского. Вместо любовной истории авторы написали сценарий о другой Авроре - принцессе собственного внутреннего мира, которая сталкивается лицом к лицу со своей темной стороной. Противодействуя своим внутренним демонам, Авроре приходится выбирать между добром и злом, осознав, что она содержит и то, и другое.
Мировая премьера Sleeping Beauty Dreams состоялась в декабре 2018 года в США. Американские зрители восторженно приняли спектакль, среди его поклонников оказался даже Мэрилин Мэнсон, который изъявил желание принять участие в дальнейших показах. По словам американских критиков, «видеоряд настолько необычен, что кажется, это был первый спектакль, когда практически все зрители достали свои смартфоны для съемки, как будто они присутствовали на рок-концерте».
«Маятник Фуко»
21 сентября, Москва, Adrenaline Stadium
Фото: adrenaline-stadium.ru
Маятник Фуко — фестиваль актуальной музыки — во второй раз пройдет в Adrenaline Stadium. После весеннего солд-аута на премьере фестиваля в столице, он станет масштабнее и еще больше раскачает столицу. Обновленный состав «Маятника Фуко»: Pharaoh, ЛСП, Хаски, GSPD, Jeembo, Thrill Pill, Лауд, Saluki, Эмелевская и Зараза. Но это еще не все, дальше будет еще больше громких имен! Ранее на Маятнике Фуко выступали: Gone.Fludd, ATL, Obladaet, Markul, «Хлеб», «Пошлая Молли», Morgenshtern, Тима Белорусских, Big Russian Boss, Feduk, Монеточка, Mnogoznaal и другие.
«Октоберфест по-русски»
21 сентября, Москва, Парк-отель «Орловский»
Фото: Global Look Press
Главное событие осени: невероятные развлечения ждут вас на ежегодном фестивале «Октоберфест по-русски» в Парк-отеле «Орловский». Большая концертная программа: выступления кавер-групп «Союз», Big Hit, «Калипсо», а также – внимание – Ольги Бузовой. Гостей ждут реки пенного напитка от различных частных компаний.