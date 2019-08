Диана Вишнева в роли Спящей красавицы, впечатляющий фильм о превратностях любви и не только: события сентября, которые нельзя пропустить

Группа Evanescence, всемирно известная рок-группа с проникновенным женским вокалом Эми Ли, возвращается в Россию. Evanescence представят программу из лучших хитов за всю историю коллектива, а также исполнят новые песни с последнего альбома Synthesis. Пластинка, релиз которой состоялся в ноябре 2017 года, состоит не только из величайших хитов группы, но из совершенно новых песен, исполненных в волшебном синтезе оркестровой и электронной музыки, в сочетании с искусным звучанием группы, звонким фортепьяно и невероятным голосом Эми Ли. Synthesis получился мощным, эпичным альбомом, в котором группа по-прежнему сохранила свою индивидуальность.

Evanescence — это особенное и ни на что не похоже музыкальное явление. Именно поэтому группа прославилась буквально за считанные месяцы после релиза дебютного альбома Fallen в 2003 году. Этот альбом принес группе мировую славу и две премии Grammy. Трогательная песня My Immortal приобрела «золотой» статус в 2009 году после продажи 500 000 тысяч копий, а эмоциональная песня Bring Me To Life стала культовым саундтреком фильма «Сорвиголова», песней №1 в США 13 июня 2003 года и завоевала награду за «лучшее исполнение в стиле хард-рок».

Этой осенью погрузитесь в мир чарующих мелодий и пройдите вместе с любимой группой по нотам их истории от My Immortal до Imperfection на грядущих концертах Evanescence.

