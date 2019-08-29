Диана Вишнева в роли Спящей красавицы, впечатляющий фильм о превратностях любви и не только: события сентября, которые нельзя пропустить

Звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль «Жара». Среди них и Даша Стеклова (в исполнении Дианы Пожарской), талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по совместительству — молодым человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.

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«Щегол»

На экранах с 12 сентября