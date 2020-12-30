«Чудо-женщина» в кино, «Маленький принц» в музее и не только: самые яркие события января

Сиквел нашумевшего (и весьма прибыльного) сказочного блокбастера Дмитрия Дьяченко производства российского подразделения студии Disney. Простодушный москвич Иван (в исполнении Виктора Хориняка), попавший прямиком в фантастическую страну Белогорье — фэнтезийный параллельный мир с живущими там Бабой-ягой (в исполнении Елены Яковлевой), Водяным (в исполнении Сергея Бурунова), Кощеем (в исполнении Константина Лавроненко) и прочими известными фольклорными персонажами, — встречает знакомую по первой части злую чародейку Варвару (в исполнении Екатерины Вилковой).

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«Чудо-женщина: 1984»

На экранах с 14 января