«Чудо-женщина» в кино, «Маленький принц» в музее и не только: самые яркие события января
Кино
«Последний богатырь: Корень зла»
На экранах с 1 января
Сиквел нашумевшего (и весьма прибыльного) сказочного блокбастера Дмитрия Дьяченко производства российского подразделения студии Disney. Простодушный москвич Иван (в исполнении Виктора Хориняка), попавший прямиком в фантастическую страну Белогорье — фэнтезийный параллельный мир с живущими там Бабой-ягой (в исполнении Елены Яковлевой), Водяным (в исполнении Сергея Бурунова), Кощеем (в исполнении Константина Лавроненко) и прочими известными фольклорными персонажами, — встречает знакомую по первой части злую чародейку Варвару (в исполнении Екатерины Вилковой).
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Чудо-женщина: 1984»
На экранах с 14 января
1984 год, принцесса Диана (в исполнении Галь Гадот), покинувшая остров амазонок во времена Первой мировой, адаптировалась в мире людей и готова сражаться с, вероятно, неплохими личностями, у которых что-то пошло не так. В роли антагонистов ожидаются бизнесмен Максвел Лорд (в исполнении Педро Паскаля из «Нарко» и «Игры престолов»), награжденный телепатией, а также злодейка Гепарда (в исполнении Кристен Уиг) — ранее антрополог по фамилии Минерва, которую древнее проклятие обратило в кровожадное животное.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«День города»
На экранах с 21 января
Приезд президента — очень ответственное мероприятие для любого провинциального города. На любом этапе подготовки что-то может пойти не так. Но никто в Любякино не ожидал, что не так пойдет все...
«Афера Оливера Твиста»
На экранах с 28 января
Юный талантливый художник, живущий в Лондоне, случайно попадает в банду, которая готовит дерзкую кражу бесценной картины.
Концерты
«Симфонические кинохиты»
3 января, Multimedia Hall
На концерте прозвучит киномузыка в исполнении струнного квартета. В программу вошли саундтреки из фильмов «Титаник», «Джеймс Бонд», «Бэтмен», «Телохранитель», «Крестный отец», «Пираты Карибского моря» и других знаменитых кинолент. Эта музыка так талантливо написана, что ее можно исполнять отдельно как самостоятельные композиции. Но этот концерт будет сопровождаться видеошоу, так что впечатления будут яркими вдвойне.
JazzLike
3 января, клуб «16 тонн»
В концерте будут задействованы различные форматы и жанры, никаких ограничений не предусмотрено. Главный девиз — сохранять атмосферу. Музыканты расскажут о своей творческой карьере, познакомят вас с каждым инструментом и покажут, как можно впятером играть на одном инструменте.
«Времена года. Вивальди-Пьяццолла»
6 января, Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла
Звучащие краски зимы, весны, лета и осени наполнят в этот вечер пространство собора. Исполнять в одной программе циклы двух гениев, Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы, уже давно стало традицией. Это эффектное сочетание барочного концерта и аргентинского танго, которые объединяют общие темы: цикличность жизни, красота природы, связь человека с окружающим миром.
«Маленький принц. Сказка с органом и песочной анимацией»
23 января, Дарвиновский музей
Самые большие чудеса на свете — это наша способность любить, дружба, искренность, доброе сердце. О них говорит Экзюпери в своей сказке-притче, любимой детьми и взрослыми по всем миру. Увидеть и услышать сказку в необычном формате приглашаются малыши от пяти лет. Самое знаменитое произведение Сент-Экзюпери прозвучит в сопровождении органа, а живые иллюстрации в технике песочной анимации захватят воображение. Волшебную историю о Маленьком принце прочтет актер Андрей Макаров. Прозвучит музыка классиков в исполнении органистки Анны Сусловой.
Книги
Трейси Гарвис-Грейвс — Девушка из его прошлого
В продаже с 11 января
Десять лет назад Анника и Джордан нежно любили друг друга, но после учебы он перебрался в Нью-Йорк, а она осталась в Чикаго. Судьба — удивительная штука, и спустя годы Анника случайно встречает Джордана в супермаркете. Он пережил развод и готовится к новой жизни. Анника работает в библиотеке и руководит детским театральным кружком. Ей некомфортно в обществе людей. «Тревожное расстройство», как сказали бы психологи. Лучше остаться дома и читать книги. Девушка из его прошлого стала женщиной, которую нельзя потерять дважды. Ведь настоящей любви не страшны годы разлуки, потому что настоящая любовь — вне времени.
Мариана Запата — Ты будешь мне стеной
В продаже с 11 января
Ванесса два года проработала помощницей известного футболиста Эйдена, который за все это время едва ли хоть раз поговорил с ней по-человечески. К счастью, настало время уходить. Ванесса скопила достаточно денег, чтобы начать карьеру графического дизайнера. Неожиданно месяц спустя Эйден появляется на пороге ее дома и утверждает, что Ванесса должна вернуться. Как вести себя с человеком, который привык получать все, что хочет? Ванесса отказывает Эйдену, понимая, что все это не просто так. Однако Эйден знает, на какие точки давить, чтобы люди к нему прислушались.
Эбби Гривз — Игра в молчанку
В продаже с 20 января
Мэгги и Фрэнку повезло — в их браке всегда были поддержка и любовь. Но однажды что-то изменилось: Фрэнк без объяснений перестал разговаривать с женой. Этот бойкот, шесть месяцев тишины, сводит Мэгги с ума. Она пытается выяснить, что произошло, и вдруг понимает, что даже в их гармоничном, крепком браке поводов для взаимной обиды можно найти пугающе много. И, кажется, теперь, чтобы вернуть слова в дом, нужно нечто действительно значимое, нечто ошеломительное, невероятное.
Анна Соломон — Утерянная книга В.
В продаже с 29 января
Лили — мать, дочь и жена. А еще немного писательница. Вернее, она хотела ею стать, пока у нее не появились дети. Лили переживает личностный кризис и пытается понять, кем ей хочется быть на самом деле. Вивиан — идеальная жена для мужа-политика, посвятившая себя его карьере. Но однажды он требует от нее услугу… слишком унизительную, чтобы согласиться. Вивиан готова бежать из родного дома. Это изменит ее жизнь. Ветхозаветная Есфирь — сильная женщина, что переломила ход библейской истории. Но что о ней могла бы рассказать царица Вашти, ее главная соперница, нареченная в истории «нечестивой царицей»?