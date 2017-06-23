Свежая подборка киноновинок этой недели от Passion.ru! Предлагаем посмотреть трейлеры и решить, на какой фильм вы отправитесь в эти выходные.

6 июля в кино стартует фильм «Человек-Паук: Возвращение домой». На этот раз роль Питера Паркера примерил на себя молодой актер Том Холланд. Теперь за Питером приглядывает не только тетя Мэй, но и сам Тони Старк. Злодей Стервятник угрожает уничтожить все живое, а Человеку-Пауку приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.

Также в прокат выходит российская премьера картины «Тень». Вероника — простая девушка с непростой судьбой. Она живет в старой казарме, работает на местной лесопилке. Веронике кажется, что ее жизнь всегда будет скучной, пока судьба не стучится в ее дверь со странным и неожиданным предложением...

Еще одна новинка — фантастический триллер «Институт Роузвуд» про таинственные эксперименты 19-го века. Главная героиня опечалена ранней смертью родителей, чтобы отвлечься от грустных мыслей, девушка решает отправиться на отдых в институт Роузвуд. Но только за фасадом заведения, в котором молодым дамам оказывают психологическую помощь, скрывается нечто совершенно противоположное...

Также вы можете посмотреть комедию «Во всем виноват енот». Главный герой решил неожиданно поменять свою жизнь. Погнавшись за енотом, сидевшим у него на пути, он оказался на чердаке заброшенного гаража, откуда был виден его дом. И ему приходит в голову пропасть и посмотреть, как же его семья в итоге отреагирует на его исчезновение. Скорее смотрите видео и голосуйте за картину, которую вы хотите увидеть!