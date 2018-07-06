Будни многодетной мамы, приключения врача в итальянской глубинке и другие киноновинки недели

«Талли»
На экранах с 12 июля
Что подарить многодетной матери-одиночке (в исполнении Шарлиз Терон) на рождение четвертого ребенка? Тонну памперсов, беруши или блок релаксантов? А что, если подарить ей… няньку? Если мамаше удастся немного потерпеть причуды подарочной няньки, она поймет, какое счастье привалило и ей, и детям! Если, конечно, удастся…
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Большая афера в маленьком городе»
На экранах с 12 июля
Для жителей маленького городка, затерянного в горах Базиликаты, открытие фабрики — надежда на спасение от тотальной безработицы. Но чтобы фабрика прошла аттестацию, в ее штате должен быть врач, которого в их городке нет. Волей случая оказавшийся в этой глуши пластический хирург из Милана (в исполнении Фабио Воло) становится единственным кандидатом... Сможет ли рафинированный доктор, привыкший к роскошной жизни и клиентам совсем другого уровня, вынести отсутствие вайфая и суши-баров? Местным придется проявить изобретательность, доказав гостю — он оказался в лучшем месте на земле.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Небоскреб»
На экранах с 12 июля
Самый высокий и технологичный небоскреб в мире становится центром огненной катастрофы. Только бывший агент ФБР, а теперь эксперт по безопасности Уилл Форд (в исполнении Дуэйна «Скалы» Джонсона) может спасти вертикальный город под небесами. Когда нельзя доверять никому, а жизнь семьи в опасности, каждая секунда на счету.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Muse: Drones World Tour»
На экранах с 12 июля
Тур, снятый в рамках мирового турне 2016 года, включает в себя незабываемое исполнение таких хитов рок-группы Muse, как Psycho, Madness, Uprising, Plug in Baby, Supermassive Black Hole, Knights of Cydonia. Шоу поразит зрителей невиданными прежде спецэффектами, дополняющими высокий профессиональный уровень музыкантов.
Купить билеты на фильм можно здесь.
Автор: Мария Мельникова
Фото: Shutterstock