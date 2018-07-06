Будни многодетной мамы, приключения врача в итальянской глубинке и другие киноновинки недели

Что подарить многодетной матери-одиночке (в исполнении Шарлиз Терон) на рождение четвертого ребенка? Тонну памперсов, беруши или блок релаксантов? А что, если подарить ей… няньку? Если мамаше удастся немного потерпеть причуды подарочной няньки, она поймет, какое счастье привалило и ей, и детям! Если, конечно, удастся…

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«Большая афера в маленьком городе»

На экранах с 12 июля