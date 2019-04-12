Бортич в роли капризной дочки миллиардера, «русская шпионка» Денч и другие звезды в киноновинках недели

Оставшийся без денег банкир Матвей Левин (в исполнении Владимира Машкова) в компании нескольких сыновей (в исполнении Федора Бавтрикова, Гелы Месхи, Григория Калинина и Павла Чинарева) и дочери (в исполнении Александры Бортич) решает ограбить собственный банк, где хранится очень важный документ. Авантюрная комедия Романа Прыгунова (режиссера дилогии «Духless» и сериала «Мертвое озеро»), сделанная с размахом содерберговской трилогии про Дэнни Оушена, но с характерными отечественными шуточками.

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«Код Красный»

На экранах с 18 апреля