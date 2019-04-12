logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Бортич в роли капризной дочки миллиардера, «русская шпионка» Денч и другие звезды в киноновинках недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Миллиард»

На экранах с 18 апреля

Оставшийся без денег банкир Матвей Левин (в исполнении Владимира Машкова) в компании нескольких сыновей (в исполнении Федора Бавтрикова, Гелы Месхи, Григория Калинина и Павла Чинарева) и дочери (в исполнении Александры Бортич) решает ограбить собственный банк, где хранится очень важный документ. Авантюрная комедия Романа Прыгунова (режиссера дилогии «Духless» и сериала «Мертвое озеро»), сделанная с размахом содерберговской трилогии про Дэнни Оушена, но с характерными отечественными шуточками.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Код Красный»

На экранах с 18 апреля

Пожилая английская леди Джоан Стэнли (в исполнении Джуди Денч), тихо живущая в деревне, обвиняется в государственной измене и многолетнем шпионаже в пользу КГБ. Перед лицом тюремного заключения Джоан вспоминает о событиях своей юности, когда она собирала части атомной бомбы и влюбилась в убежденного коммуниста Лео (в исполнении Тома Хьюза). После трагедии на Хиросиме она встала перед выбором — предать свою страну или поставить под угрозу весь мир. Исторические факты свидетельствуют, что Джоан удалось предотвратить Третью мировую. Картина основана на жизни советской разведчицы Мелиты Норвуд.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«За кулисами»

На экранах с 18 апреля

За кулисами театра обычно разворачиваются истории не менее интересные, чем на сцене. В условиях дефицита талантов и безденежья директор театра вынужден использовать весь свой менеджерский талант, чтобы театр выжил. А тут еще талантливый актер должен сниматься во второсортном сериале, что влияет на его жизнь в театре. В киноальманах вошли четыре короткометражки: «Худрук», «Все в ящик», «Бравист» и «Без репетиций». Все новеллы объединены темой закулисной жизни.

Купить билеты на фильм можно будет здесь.

«Нуреев. Белый ворон»

На экранах с 20 апреля

Рассказ о легендарном танцовщике Рудольфе Нурееве (в исполнении Олега Ивенко) — от его детских лет в Уфе до гастролей Кировского театра во Франции, когда он решил просить убежища на Западе. Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге и Париже. Картину поставил двукратный номинант премии «Оскар», актер, режиссер и русофил Рэйф Файнс, широкому зрителю известный по роли Волан-де-Морта в «Гарри Поттере». Стоит сказать, что до этого Файнс уже снимался у своей сестры Марты в экранизации пушкинского «Евгения Онегина» и у Веры Глаголевой в тургеневских «Двух женщинах». «Нуреев» — его третий режиссерский опыт и первый самостоятельный русскоязычный проект.

Купить билеты на фильм можно здесь.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: Kinopoisk.ru

Видео: Youtube,com / Novoekino, Capella Film, Свободное кино

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала фото с заметно округлившимся животом
«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
5-летняя дочь делает замечания Максиму Галкину: «Папа, не чуди, говори нормально»
Ярко-красные губы и прозрачное черное платье: Ксения Собчак появилась на модном показе в роковом образе
63-летний Владимир Кузьмин и его 27-летняя возлюбленная тайно поженились