Беговые соревнования, встречи со звездами спорта и специалистами по ЗОЖ: в Сочи пройдет фестиваль Rosa Run 2019

Программа фестиваля включает в себя 4 дня спортивных и развлекательных мероприятий для бегунов и их групп поддержки. Участников ждут вертикальный километр (забег на вершину горы Роза Пик), командный квест, костюмированный забег и 7-километровый трейл по живописной трассе. На данный момент это одно из главных событий в мире любительского спорта.

Второй год подряд генеральным партнером уникального спортивного праздника для тех, кто готов бросать и принимать вызовы, никогда не останавливаясь на достигнутом, станет Mitsubishi Motors. Во время фестиваля автомобильный бренд организует тест-драйв различных моделей, в том числе нового пикапа L200. Все желающие смогут записаться на тест-драйв с 2 по 5 мая в фирменном шатре на площади Мзымта.