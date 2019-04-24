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Беговые соревнования, встречи со звездами спорта и специалистами по ЗОЖ: в Сочи пройдет фестиваль Rosa Run 2019

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Фестиваль бега Rosa Run

Фото: Facebook
Rosa Run — это четырехдневный спортивный фестиваль для всей семьи на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи, который в 2019 году пройдет уже в четвертый раз и соберет более 2,5 тысяч человек — любителей бега и профессиональных спортсменов из разных городов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Программа фестиваля включает в себя 4 дня спортивных и развлекательных мероприятий для бегунов и их групп поддержки. Участников ждут вертикальный километр (забег на вершину горы Роза Пик), командный квест, костюмированный забег и 7-километровый трейл по живописной трассе. На данный момент это одно из главных событий в мире любительского спорта.

Второй год подряд генеральным партнером уникального спортивного праздника для тех, кто готов бросать и принимать вызовы, никогда не останавливаясь на достигнутом, станет Mitsubishi Motors. Во время фестиваля автомобильный бренд организует тест-драйв различных моделей, в том числе нового пикапа L200. Все желающие смогут записаться на тест-драйв с 2 по 5 мая в фирменном шатре на площади Мзымта.

Фото: пресс-служба

«Идея фестиваля Rosa Run близка нам по духу. Поэтому в этот раз, помимо тест-драйва, мы собрали «команду мечты» из наших сотрудников, которые так же будут принимать участие в соревнованиях. Мы как и участники фестиваля не боимся принимать смелые вызовы для достижения амбициозных целей», — рассказал Осаму Иваба, президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус».

Подробнее с программой Rosa Run можно ознакомиться здесь.

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Текст: Роман Архипов

Фото: Facebook; пресс-служба

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