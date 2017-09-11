Пятая юбилейная Реальная Премия MUSICBOX 2017 пройдет 23 сентября в Крокус Сити Холл.

Ежегодно Премия группы телеканалов MUSICBOX собирает на одной сцене популярных артистов и дарит миллионам телезрителей песни, которые уже долгое время занимают лидирующие позиции музыкальных чартов. В этом году премия пройдет под слоганом «Музыка вселенной». Зрителей ожидает яркое погружение в таинственное и манящее пространство космоса. Помогут им в этом характерные декорации, неожиданные спецэффекты и, конечно же, сценические номера любимых артистов.

Гостями премии станут не только самые популярные отечественные артисты, такие как Баста, Ани Лорак, Стас Михайлов, Ёлка, Нюша, Валерий Меладзе, Ольга Бузова, Макс Барских, Анита Цой, Валерия, A’Studio, и многие другие, но и зарубежные звезды: The Parakit!

«В этом году тема премии — Космос, и я сама даже немного завидую зрителям, которые увидят это грандиозное шоу из зала. В подготовке задействовано огромное количество специалистов, самые яркие артисты выступят для гостей церемонии, так что, без сомнений, это будет незабываемо», — рассказала продюсер премии MUSICBOX Аруся Амарян.

Отправиться в путешествие и увидеть настоящее созвездие вы сможете на космической Пятой юбилейной премии MUSICBOX 23 сентября в Крокус Сити Холл.

Фото: архивы пресс-служб