Самые яркие звезды соберутся на самом жарком фестивале этого лета

С 27 по 30 июля, в Баку, во второй раз пройдет Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА». Звезды соберутся на одном из красивейших курортов Sea Breeze Resort на берегу Каспийского моря, чтобы устроить настоящий праздник для своих поклонников.

27 июля на сцене, установленной прямо на пляже, пройдет торжественное открытие. Второй день фестиваля будет приурочен юбилею Софии Ротару, которой в этом году исполняется 70 лет. На третий день пройдет творческий вечер Аллы Пугачевой и закрытие фестиваля ознаменует творческий вечер Григория Лепса, где артисты порадуют неожиданными дуэтами и яркими хитами!

Ведущими концертов выступят Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Организаторы — музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов, заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель «Русского радио» и премии «Золотой Граммофон» Сергей Кожевников.

Поклонники фестиваля, которые не смогут присутствовать в эти дни в Баку, оценят масштабность шоу по телевизору: трансляцию всех дней будет вести «Первый канал».

Панорамы Каспийского моря и необыкновенный восточный колорит — все это неотъемлемая часть фестиваля, в том числе и его телевизионной версии, таким образом, зрители и телезрители смогут почувствовать себя непосредственными участниками мероприятия. Ведущие и артисты будут появляться как на главной сцене, так и других вспомогательных сценах и в зале. Организаторы максимально старались задействовать все технические возможности территории для вовлечения зрителей в интерактивный процесс.

В прошлом году мероприятие собрало более 60 самых популярных артистов, 10 000 зрителей и более 150 000 000 телезрителей в России и СНГ. Фестиваль запомнился яркими номерами, в том числе и на воде, премьерами песен и неповторимой атмосферой и приобрел статус самого ожидаемого и обсуждаемого летнего мероприятия.

Фото: архивы пресс-служб