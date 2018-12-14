Александр Петров, Саша Бортич и Гаэль Гарсиа Берналь в киноновинках следующей недели

Герои популярного сериала теперь и в кино. В канун Нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Ради спасения отдела Гриша Измайлов (в исполнении Александра Петрова) с коллегами решает ограбить банк. По его расчету личный состав под командованием Владимира Яковлева (в исполнении Сергея Бурунова) шутя раскроет громкое преступление и вернет банкирам деньги, а рублевским полицейским работу. Как и положено, в какой-то момент что-то пойдет не так…

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«Воспитательница»

На экранах с 20 декабря