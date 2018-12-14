Александр Петров, Саша Бортич и Гаэль Гарсиа Берналь в киноновинках следующей недели

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
На экранах с 20 декабря
Герои популярного сериала теперь и в кино. В канун Нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Ради спасения отдела Гриша Измайлов (в исполнении Александра Петрова) с коллегами решает ограбить банк. По его расчету личный состав под командованием Владимира Яковлева (в исполнении Сергея Бурунова) шутя раскроет громкое преступление и вернет банкирам деньги, а рублевским полицейским работу. Как и положено, в какой-то момент что-то пойдет не так…
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Воспитательница»
На экранах с 20 декабря
Сорокалетняя Лиза (в исполнении Мэгги Джилленхол) живет с мужем и двумя детьми, а также работает воспитательницей в детском саду. Для души она посещает поэтические курсы, которые ведет обаятельный мужчина Саймон (в исполнении Гаэля Гарсии Берналя), но из рутины ее вырвет не он, а стихотворный дар маленького воспитанника, сочиняющего гениальные строфы буквально на ходу. Вторая картина Сары Коланджело выиграла главный приз фестиваля Sundance за режиссуру и явно задается не только конфликтом возвышенного и рутинного, но и банальным классовым неравенством. В остальном она выглядит как стандартная сандэнсовская драма, что порой и неплохо.
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«Этим летом»
На экранах с 20 декабря
Жизнь 16-летней Джейми (в исполнении Джои Кинг) идет своим чередом: она гуляет, любит и дружит. Все резко переворачивается с ног на голову, когда на поверхность выходит ворох семейных секретов.
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«Человек, место, время и снова человек»
На экранах с 20 декабря
За последние годы радикальный корейский режиссер Ким Ки Дук значительно растерял свой фестивальный статус: теперь его показывают не в Венеции и Каннах, а в побочных программах Берлинале. Сам он, кажется, тоже стал откровенно валять дурака: в новой картине он рассказывает про группу людей, которые куда-то плыли на корабле, тот затерялся во времени и пространстве — и на борту началось зверство. Зрелище вряд ли выдающееся, но, судя по всему, довольно уморительное.
Купить билеты на фильм можно здесь.
Текст: Мария Мельникова
Фото: Kinopoisk.ru
Видео: Youtube.com / HD Трейлеры, RWV Films, ChannelParadiseGroup, Русский Репортаж