«Актриса на всю голову» Топольницкая, Портман в роли поп-звезды с тяжелым прошлым и другие звезды в киноновинках недели

Амбициозная девушка Рита (в исполнении Юлии Топольницкой, известная всем по клипу «Экспонат») живет в провинциальном городке у Черного моря. Она ведет свадьбы и детские утренники, но мечтает поступить в театральное училище в Москве. И вот Рита решает коренным образом изменить свою жизнь, чтобы наконец-то вырваться из надоевшего ей городка и избавиться от дела, которое ей жутко надоело. Но вместо ролей в столичных театрах и большом кино все, чего добивается Рита, — работа уличным аниматором в костюме курицы.

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«Вокс люкс»

На экранах с 7 марта