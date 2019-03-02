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«Актриса на всю голову» Топольницкая, Портман в роли поп-звезды с тяжелым прошлым и другие звезды в киноновинках недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Лови момент»

На экранах с 7 марта

Амбициозная девушка Рита (в исполнении Юлии Топольницкой, известная всем по клипу «Экспонат») живет в провинциальном городке у Черного моря. Она ведет свадьбы и детские утренники, но мечтает поступить в театральное училище в Москве. И вот Рита решает коренным образом изменить свою жизнь, чтобы наконец-то вырваться из надоевшего ей городка и избавиться от дела, которое ей жутко надоело. Но вместо ролей в столичных театрах и большом кино все, чего добивается Рита, — работа уличным аниматором в костюме курицы.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Вокс люкс»

На экранах с 7 марта

В 1990-е девочка по имени Селеста чуть не погибла из-за школьной перестрелки, однако выжила, выросла и стала взбалмошной суперзвездой (в исполнении Натали Портман) с психологической травмой. Вторую режиссерскую работу артиста Брейди Корбета, снимавшегося у Араки, Триера, Ханеке и прочих звезд фестивального движения, показали в Венеции, но приняли очень двойственно. Впрочем, постановщик «Детства лидера», кажется, не вычеркнут из списка молодых талантов: картина разделила зрителей на два лагеря — а это о чем-то да говорит.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Ван Гоги»

На экранах с 7 марта

Продюсер «Страны глухих», соавтор «Ассы» и режиссер памятного фильма «Кикс» Сергей Ливнев поставил полуавтобиографическую историю о невыносимо деструктивных отношениях между известным дирижером (в исполнении Даниеля Ольбрыхского) и его сыном, современным художником (в исполнении Алексея Серебрякова), который — не без оснований — не может простить отца (такая напряженность приводит к взаимной глухоте героев друг к другу — и тут в помощь метафора с отрезавшим себе ухо Ван Гогом). Быть может, «Ван Гоги» театральна, но, тем не менее, качественно сделанная (где-то прямо под Бергмана) семейная драма с хорошими актерскими работами.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Капитан Марвел»

На экранах с 7 марта

Недостающий паззл для будущего замеса в сиквеле «Войны бесконечностей» — история происхождения супергероини Капитана Марвел. Единственное, в чем киновселенная Marvel до сих пор отставала от DC, — это сольный фильм про супергероиню. И вот за дело взялся дуэт из Анны Боден и Райана Флека. На дворе 1990-е, пилот ВВС США Кэрол Денверс (в исполнении Бри Ларсон) обретает суперсилы расы Крии вследствие взрыва. Теперь она обладает кучей полезных навыков, а также видит воинов враждебной расы Скруллов, которые способны мимикрировать, например, под пенсионерок. На стороне зла — лидер Скруллов Талос (в исполнении Бена Мендельсона), за добро — Марвел, Мар-Велл (в исполнении Джуда Лоу), Ронан Обвинитель (в исполнении Ли Пейса) и вездесущий Ник Фьюри (в исполнении Сэмюэля Л.Джексона).

Купить билеты на фильм можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Kinopoisk.ru

Видео: Youtube.com / HD Трейлеры

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