«Абрау-Дюрсо» выпустила безалкогольные напитки с ресвератролом. Зачем основатель заговорил о «русском парадоксе»

Известный производитель вина представил линейку «Абрау Ресвера» — напитки с ресвератролом, который помогает организму восстанавливаться. Формулу разработали совместно с Сибирским отделением РАН, а сам продукт уже сравнивают с феноменом французского долголетия. Об этом сообщает СМИ2.

«Абрау-Дюрсо» вывела на рынок линейку безалкогольных напитков «Абрау Ресвера» с ресвератролом — растительным веществом, которому приписывают антиоксидантные и кардиопротективные свойства. Презентация прошла в московском Abrau Club и сопровождалась публичной дискуссией «Культура восстановления».

Главная техническая сложность состояла в том, что ресвератрол в естественном виде не растворяется в воде и быстро окисляется. Решить её удалось совместно с Сибирским отделением Российской академии наук — учёные разработали водорастворимую формулу вещества.

«Мы долго думали, как сделать так, чтобы полезные вещества в кожице, которая остаётся после отжима, не пропадали зря. И наконец нашли способ», — рассказал основатель группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.

Линейка пока включает 2 продукта. Классическая банка объёмом 0,33 л содержит 30 мг ресвератрола, шот объёмом 100 мл — 45 мг.

Титов также объяснил, почему концентрация в новых напитках выше, чем в вине: в процессе виноделия большая часть ресвератрола остаётся в кожице и теряется при отжиме. «В вине концентрация того же ресвератрола гораздо ниже, чем в кожице свежего винограда. Так что новая форма его подачи даёт все шансы к тому, чтобы в будущем врачи заговорили уже о "русском парадоксе"», — добавил он.

Под «парадоксом» подразумевается отсылка к так называемому французскому феномену: французы потребляют животных жиров в полтора раза больше американцев, однако смертность от коронарных болезней сердца у них заметно ниже — 83 случая против 115 на 100 тысяч человек. Одно из объяснений — регулярное потребление красного вина, богатого ресвератролом.

В дискуссии «Культура восстановления» приняли участие врач-кардиолог Юлия Кондальская и гастроэнтеролог Сергей Вялов, а также телеведущая Яна Чурикова, предприниматель Алина Середина, бренд-директор клиники «Клазко» Виктория Крихелли и основатель группы компаний Neiry Александр Панов.