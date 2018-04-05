7 загадочных мест в Москве, куда вам лучше не ходить

Каждый год множество и наших соотечественников, и туристов из других стран приезжают в Москву, чтобы полюбоваться на исторические достопримечательности. Самые незадачливые из них гуляют и по тем местам, которые москвичи уже давно привыкли обходить стороной из-за их непривлекательности, труднодоступности или же банально опасности. Сегодня Passion.ru расскажет о семи таких уголках столицы.

Ховринская больница

Наверняка вы уже слышали немало легенд о давно заброшенной Ховринской больнице: и сатанисты тут свои сборища устраивали, и потоп здесь был, и разные жуткие вещи здесь происходили, и криминальные разборки случались... Что из этого правда, а что нет, мы, наверное, никогда не узнаем. Но о чем можно сказать совершенно точно — место это небезопасное. Не зря вокруг Ховринки поставлены пункты охраны, и на территорию никого не пускают.

Голосов овраг в Коломенском