4 июня в Москве состоится выставка #Всемпособаке
Фото: Предоставлено пресс-службой
В это воскресенье, 4 июня, в парке «Новодевичьи пруды» в Москве Фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы» проведет выставку-пристройство собак из приютов.
Мероприятие #Всемпособаке – это ежегодный городской социальный проект, привлекающий множество гостей, в том числе известных персон, и имеющий большой резонанс в обществе. Цель акции – найти дом для животных из приютов и оказать благотворное влияние на отношение общества к беспородным собакам и кошкам.
«Гостей выставки будут ждать 50 собак, которые нуждаются в семье и заботе. Все собаки совершенно разные по возрасту, размеру, внешности и темпераменту, но абсолютно здоровы, привиты и готовы к переезду в новый дом», - рассказывают организаторы.
Чтобы забрать животное домой, будущим хозяевам нужно будет пройти собеседование с представителем Фонда и зоопсихологом, а также заключить договор ответственного содержания (понадобится паспорт). Новые владельцы получат от Фонда и партнеров выставки подарки и всестороннюю поддержку по всем вопросам адаптации, воспитания и ухода за питомцев.
Выставка #Всемпособаке – это праздник для всех, и даже те, кто пока не готов завести питомца, смогут отлично провести время, отдохнуть душой и вдоволь насладиться общением с собачатами, которые истосковались по людскому вниманию, подчеркивают организаторы.
«Приходите сами, приводите друзей, родных, коллег! И обязательно приносите подарки, на выставке будет работать пункт сбора приютам и #мешокдобра – пункт сбора помощи животным из приютов», - добавляют они.
К слову, мероприятие активно поддерживают российские знаменитости: артисты, блоггеры и рэперы записывают видео-анонсы и регулярно посещают акции лично. Известный певец Сергей Лазарев нашел свою вторую собаку среди участников выставки #всемпособаке, прошедшей в мае 2018 года.
В это воскресенье, 4 июня, выставка будет длиться четыре часа – с 12:00 до 18:00 в парке «Новодевичьи пруды» (м. Спортивная). Вход свободный.