4 июня в Москве состоится выставка #Всемпособаке

В это воскресенье, 4 июня, в парке «Новодевичьи пруды» в Москве Фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы» проведет выставку-пристройство собак из приютов.

Мероприятие #Всемпособаке – это ежегодный городской социальный проект, привлекающий множество гостей, в том числе известных персон, и имеющий большой резонанс в обществе. Цель акции – найти дом для животных из приютов и оказать благотворное влияние на отношение общества к беспородным собакам и кошкам.

«Гостей выставки будут ждать 50 собак, которые нуждаются в семье и заботе. Все собаки совершенно разные по возрасту, размеру, внешности и темпераменту, но абсолютно здоровы, привиты и готовы к переезду в новый дом», - рассказывают организаторы.

Чтобы забрать животное домой, будущим хозяевам нужно будет пройти собеседование с представителем Фонда и зоопсихологом, а также заключить договор ответственного содержания (понадобится паспорт). Новые владельцы получат от Фонда и партнеров выставки подарки и всестороннюю поддержку по всем вопросам адаптации, воспитания и ухода за питомцев.