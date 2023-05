18 мая в прокат выходит комедия «Большая или маленькая ложь», над которой работали 7 лет

18 мая в прокат выходит романтическая комедия «Большая или маленькая ложь» с Кейт Хадсон и Майклом Шенноном в главных ролях.

Комедия американского журналиста, сценариста и режиссера Майкла Марена снята по одноименному роману Криса Белдена. Работа над картиной велась семь лет с 400-дневным перерывом во время пандемии COVID-19. Компанию знаменитым Кейт Хадсон и Майклу Шеннону в кадре составит Зак Брафф, известный по сериалам «Тед Лассо» и «Клиника», и Дон Джонсон, сыгравший главную роль в легендарном сериале «Детектив Нэш Бриджес», снявшийся в «Джанго освобожденном» Квентина Тарантино и нашумевшем комедийном детективе «Достать ножи».

Шрайвера, одинокого и пьющего безработного, по ошибке принимают за известного автора-затворника из Нью-Йорка, который написал уже несколько бестселлеров, но никто никогда не видел его лица. У Шрайвера начинается другая жизнь: светские вечеринки, приемы, выступления и любимые им банкеты. На одном из писательских фестивалей он знакомится с Симоной, почитательницей «его» таланта. В итоге Шрайвер оказывается втянутым в рискованную игру, но не может раскрыть правду, поскольку начинает испытывать чувства к Симоне.

Кейт Хадсон исполняет роль литературной агентки Симоны Клири. В поисках сенсации она решает привести на книжную ярмарку писателя-затворника Шрайвера, который после выпуска громкого романа исчез с радаров. По ошибке вместо автора перед публикой оказывается бездельник (Майкл Шеннон), который вынужден играть роль культового интеллектуала до тех пор, пока обман не раскроется.

Режиссер и автор сценария Майкл Марен семнадцать лет работал иностранным корреспондентом в Африке, писал для таких журналов, как The Village Voice, Newsweek, The New Republic, Harper's, GQ и The New York Times. «Большая или маленькая ложь» его вторая полнометражная работа. Марен писал сценарии для проектов HBO, Sony Pictures и Phoenix, работал с артистами Крисом Такером и Риз Уизерспун.