Жительница Эстонии пыталась ввезти в Россию 200 «человеческих эмбрионов»

Жительница Эстонии попыталась ввезти в Россию чемодан, в котором находились 200 «человеческих эмбрионов». Как выяснилось, это были лишь пластмассовые модели. Об этом сообщает пресс-служба федеральной таможенной службы.

По данным источника, женщину без гражданства остановили в Ивангороде. Поводом послужил необычный багаж. Внутри ее сумки были обнаружены фигурки в виде человеческих эмбрионов. Предварительно, они были изготовлены в Германии. А на самих фигурках была надпись – «не игрушка».

Сама женщина не смогла объяснить, для чего были сделаны модели. Она лишь сообщила, что перевозила их по просьбе третьих лиц.

Возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование товаров.

Ранее на таможне во Владикавказе задержали россиянку с яйцеклетками на 2,5 млн рублей. Она собиралась передать их в клинику Грузии, чтобы сделать ЭКО. Как оказалось, врач сказал ей, что подобный товар совершенно законен, но не сообщил о необходимых документах.