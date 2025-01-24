Замглавы цыганской автономии России Деметер осудил браки между детьми

Практика заключения браков между детьми одобряется не всеми представителями цыганского народа, а конкретные случаи требуют точечных разбирательств. Об этом заявил вице-глава национально-культурной автономии цыган России Степан Деметер.

Так он прокомментировал нашумевшую историю со свадьбой, которая состоялась в Астраханской области — там восьмилетний мальчик женился на 13-летней невесте. Церемония вызвала возмущение общественности, однако полиция не нашла в произошедшем состава преступления — обряд носил чисто символический характер и не имел юридической силы.

Тем не менее, считает Деметер, ситуацию нельзя пускать не самотек — необходимо проводить на этот счет разъяснительные работы.

«Мы будем проявлять свою позицию, общаться с ними (с этими этническими группами, где практикуют такие ранние браки) и показывать то, что цыгане это осуждают сами, это неправильно. И самое главное, что это оказывает максимальный негатив к нашему народу. То есть непонимание, агрессию, осуждение, привлечение органов опеки и так далее», — приводит его слова Life.ru.

Ранее мы писали о том, что в Рязанской области цыгане похитили 16-летнюю девушку, чтобы выдать ее замуж.