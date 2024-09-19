Владелец LIFE, SHOT и Mash сменил название

Медиахолдинг News Media провел ребрендинг и сменил свое название на News Media Holding.

Стремительное расширение влияния интернета и цифровых технологий способствует развитию и рынка Новых Медиа. В течение многих лет задачей холдинга News Media было освоение этой бизнес-территории. Сегодня холдинг стремится упрочить свои лидирующие позиции, масштабировать влияние и развивает свои активы — Mash, Mash регионы, LIFE, SHOT, Super, Gigarama, Неопра, блин!, газету Жизнь, Five Public, — объединив их под новым названием News Media Holding.

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов рассказал, что за последнее время Холдинг прошел большой путь, а уникальная команда профессионалов проделала колоссальную работу по созданию глобальных медиапроектов.

«Мы добавили Holding в название бренда, чтобы показать, что наши проекты входят в большую группу компаний, которая стала лидером отрасли. Сегодня Новые Медиа — полноправный игрок рынка, с которым считаются традиционные СМИ и которому доверяет аудитория. Отличный тому пример — наши телеграм-каналы. Mash появился в 2017 году и насчитывает уже более 3 миллиона подписчиков. Мы масштабировали его до влиятельного медиа, у которого появились региональные отделения, авторские проекты. Mash и SHOT сегодня в ТОПе по цитируемости и охватам, как и наше издание LIFE, которое входит в ТОП-7 самых цитируемых СМИ России», – подчеркнул он.

Сегодня News Media Holding — это экосистема медиа, объединившая 198 медиаплощадок. Его аудитория на всех площадках составляет 34 млн, а среднемесячный охват во всех социальных сетях — почти 2 млрд.

Холдинг не только лидирует на рынке телеграм-каналов, но и владеет широкой региональной сеткой пабликов Mash Регионы и 5Public, а также развивает классические СМИ: общественно-политическое издание LIFE и популярный глянец Super.

Новаторский подход команды News Media Holding воплощается в проектах, которые являются единственными в своем роде на российском рынке digital. Лаборатория GIGARAMA (6,2 млн уникальных пользователей) реализует детализированные съёмки и освещает важные политические и общественные события в необычных digital-форматах, создавая мультимедийные проекты любой сложности. Медиа с подкастом и собственным печатным журналом Mash Room раскрывает новости с неочевидной стороны и погружает читателя в контекст. SHOT ПРОВЕРКА является народным знаком качества и раскрывает подробности работы крупнейших игроков потребительского рынка. Один из самых ярких кейсов — расследование в Спаре, где SHOT ПРОВЕРКА выявила грубейшие нарушения норм санитарии и условий труда. Также известная ведущая Алена Жигалова в своих авторских проектах «Алёна, блин!» и «Алёна, блин! Посидим» в откровенной беседе со знаменитыми гостями обсуждает горячие темы, а в проекте «Алёна, блин! Говорит» — актуальные новости шоу-бизнеса.