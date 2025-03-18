Вице-президент РСТ Горин опроверг новости о вспышке ротавируса в Египте

Российские туристы, отдыхавшие на курорте Макади в Египте, пожаловались на вспышку ротавирусной инфекции. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что данную информацию не подтвердили ни в одном ведомстве.

По словам Горина, Роспотребнадзор и органы здравоохранения Египта не обозначили статус эпидемии. Информация, размещенная в СМИ, официально не подтверждена.

Он отметил, что заболевшие в Макади путешественники имеют страховку с полным покрытием, включая ротавирусные инфекции.

«Общая статистика показывает, что объем обращений при международных поездках, включая Египет, составляет от 0,5% до 1% от всех выезжающих организованных туристов», — приводит его слова 360.ru.

Всего каждый год эту страну посещают до двух миллионов граждан. При наличии симптомов болезни Горин советует туристам незамедлительно обращаться в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что российские туристы, отдохнувшие в Макади, попадают в больницы с диареей, рвотой и обмороками.