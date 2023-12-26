Везение в любви и отдых от прошлых лет: искусственный интеллект дал предсказание человечеству на 2024 год

Нейросетевая модель GigaChat сообщила, чего ждать людям в 2024 году.

По традиции, перед наступлением декабрьских праздников, наши сердца наполняются надеждой на чудо. Мы готовимся к встрече Нового года, запасаемся мандаринами, радуем близких подарками и строим планы на будущее. Сначала нас ждут беспечные и радостные дни праздника, наполненные встречами с родными, улыбками и смехом. Затем приходит время выбора новогодних блюд, и, наконец, мы задаем себе вопрос: кем бы мы хотели стать в новом году и как изменить свою жизнь, сохранив этот праздничный восторг?

Каждая семья придерживается своих традиций: составляют списки вещей, которые необходимо сделать в году, загадывают желания под бой курантов, или обращаются к гороскопам, чтобы узнать, что готовит им будущее.

Сегодня у нас есть удивительная возможность заглянуть вперед с использованием передовых технологий. Нейросетевая модель GigaChat, разработанная эксклюзивно для Kp.ru, представляет первый в истории гороскоп на год вперед и выделяет наиболее удачные дни в вашем календаре.

Овен

В 2024 году птица удачи взмахнет перед вами своим блистающим хвостом! Смело загадывайте желания – в этом году вам удастся реализовать старые планы и мечты, томившиеся до времени в «долгом ящике». Не поверите, это еще не все – также появится возможность улучшить материальное положение и укрепить связи с влиятельными людьми. Но будьте осторожны: успех всегда идет рука об руку с завистью. Велика вероятность недружелюбных действий со стороны окружающих. Очень важно сохранять настрой на лучшее и не поддаваться на провокации – и путь к мечте будет открыт!

Телец

В 2024 году вы, наконец, отдохнёте от напряжённой атмосферы прошлых лет. Приятно сообщить – в этом году вам будет невероятно везти в финансовых вопросах. Запомните: успех подстерегает вас прямо за углом, до него осталось совсем немного. А значит в некоторых ситуациях придется поднажать, чтобы достигнуть желаемого. Личная жизнь также порадует вас приятными переменами. Предупредим – чтобы не растерять финансовый успех, балуя себя и близких, не забывайте, что отдых и развлечения — не бесплатны. Постарайтесь рационально и разумно подходить к тратам. Это сбережет силы и может, под конец года, порадовать неожиданно приятными плодами.

Близнецы

2024 год подарит вам важный и решающий шанс. Появится возможность, или даже найдется неожиданное дело, которое придется вам по душе. Помните, что со временем оно может стать серьёзным бизнесом и принести существенные дивиденды. Даже если изначально вы будете сомневаться в его успехе, удача будет на вашей стороне. Важно не забывать прислушиваться к окружающим. Они могут дать очень точный совет, который поможет решить возникающие проблемы или направить ваше новое дело в правильное русло. Не бойтесь просить этого совета у старших товарищей.

Предсказания для других представителей знаков зодиака можно прочитать в полном материале Kp.ru.