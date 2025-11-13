В Таллине отменили концерт известной рок-группы из-за симпатии солиста к России

Власти Таллина отменили запланированный концерт американской рок-группы Limp Bizkit. Причиной стало публичное выражение поддержки России со стороны солиста коллектива Фреда Дерста.

Компания Baltic Live Agency, которая организовывала концерт, заявила, что решение об отмене было принято не по их инициативе. По их словам, поводом послужил инцидент 2015 года, когда Дерст выступал с плакатом «Крым=Россия», пишет Delfi.ee.

Представители агентства попытались смягчить ситуацию, отметив, что с 2022 года музыкант не делал публичных заявлений в поддержку России, а до этого Дерст «жил в искаженном информационном пространстве». Они также напомнили, что Limp Bizkit успешно выступали во многих странах, включая Польшу, без каких-либо инцидентов.

Вокалист коллектива давно не скрывает симпатий к России. В 2015 году он заявил о готовности проводить в Крыму столько же времени, сколько и в США, если получит российское гражданство. После этого ему запретили на пять лет въезд на Украину. На протяжении шести лет артист также был женат на уроженке Крыма Ксении Берязевой.

Ранее власти Литвы отменили концерт российского рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) в Вильнюсе и запретили артисту въезд в страну на 10 лет.

