В материалах о вымогательстве у Федора Смолова обнаружили экс-тестя Кокорина

В материалах о вымогательстве у футболиста Федора Смолова нашли бывшего зятя спортсмена Александра Кокорина. Речь идет о Руслане Валитове.

Подробности сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, мужчина организовал встречу второго потерпевшего со Смоловым. Она состоялась в ресторане на Кутузовском проспекте.

Перед этим, сказано в публикации, Валитов позвонил спортсмену и сообщил, что один из участников драки хотел бы встретиться. Предварительно, во время встречи футболисту сообщили, что вопрос на особом контроле и Смолову следует заплатить еще. Хотя до этого спортсмен перевел миллион другому пострадавшему. В случае очередного денежного перевода видео драки обещали не сливать и якобы помочь решить вопрос.

Смолов спустя несколько часов согласился перевести еще несколько миллионов через нотариуса. Однако вскоре видео появилось в Сети.

Напомним, 28 мая Смолов с друзьями отмечал чемпионство «Краснодара», утром пришел в «Кофеманию», где случился конфликт с посетителями. Мужчинам не понравилось, что компания шумно вела себя. Смолов извинился, но в ответ услышал оскорбления. Началась драка. Несмотря на заявления в полицию, было вынесено отказное решение.

Ранее Смолов принес публичные извинения и рассказал о появлении вымогателей. В итоге сам спортсмен обратился в полицию.