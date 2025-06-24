«Услышал о нем после смерти Пригожина»: фургон, из которого изъяли 6 млрд рублей, ржавеет у отеля в Петербурге

Белый фургон Citroen Jumper, некогда принадлежавший структурам бизнесмена Евгения Пригожина, до сих пор стоит припаркованным во дворе одного из петербургских отелей. Двери машины, из которой два года назад силовики изъяли 6 миллиардов рублей, опечатаны, а ее владелец продолжает доказывать налоговой, что не пользовался ею. Об этом пишет 47news.

Как выяснило издание, последним официальным хозяином автомобиля является 48-летний житель Северной столицы. По его словам, фургон был снят с учета летом 2024 года, но не из-за продажи, а «для долговременного ремонта».

«Я про нее [машину] услышал после смерти Пригожина. Что-то краем уха слышал. Через знакомых попросили зарегистрировать, вообще не пользовался ею. Видел один раз. У Пригожина были помощники, мы контактировали с одним из них», — рассказал петербуржец.

Сегодня Citroen находится во дворе отеля на Васильевском острове и выглядит следующим образом: на белом кузове сохранились следы скотча, клейкие полосы покрылись пылью и песком — признаки того, что машина была опечатана после вскрытия.

Тем временем владелец авто продолжает доказать налоговой, что не пользовался машиной, чтобы с него ничего не требовали. «Получается, в не очень хорошую ситуацию попал», — отмечает мужчина. Так же он рассказал изданию, что по поводу фургона ему звонили и из службы безопасности ЧВК.

Ранее мы писали о том, что мужчина, осквернивший могилу российского бизнесмена Евгения Пригожина, предстанет перед судом.