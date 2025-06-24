«Услышал о нем после смерти Пригожина»: фургон, из которого изъяли 6 млрд рублей, ржавеет у отеля в Петербурге
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Белый фургон Citroen Jumper, некогда принадлежавший структурам бизнесмена Евгения Пригожина, до сих пор стоит припаркованным во дворе одного из петербургских отелей. Двери машины, из которой два года назад силовики изъяли 6 миллиардов рублей, опечатаны, а ее владелец продолжает доказывать налоговой, что не пользовался ею. Об этом пишет 47news.
Как выяснило издание, последним официальным хозяином автомобиля является 48-летний житель Северной столицы. По его словам, фургон был снят с учета летом 2024 года, но не из-за продажи, а «для долговременного ремонта».
«Я про нее [машину] услышал после смерти Пригожина. Что-то краем уха слышал. Через знакомых попросили зарегистрировать, вообще не пользовался ею. Видел один раз. У Пригожина были помощники, мы контактировали с одним из них», — рассказал петербуржец.
Сегодня Citroen находится во дворе отеля на Васильевском острове и выглядит следующим образом: на белом кузове сохранились следы скотча, клейкие полосы покрылись пылью и песком — признаки того, что машина была опечатана после вскрытия.
Тем временем владелец авто продолжает доказать налоговой, что не пользовался машиной, чтобы с него ничего не требовали. «Получается, в не очень хорошую ситуацию попал», — отмечает мужчина. Так же он рассказал изданию, что по поводу фургона ему звонили и из службы безопасности ЧВК.
Ранее мы писали о том, что мужчина, осквернивший могилу российского бизнесмена Евгения Пригожина, предстанет перед судом.