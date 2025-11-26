Телеведущего Владимира Соловьева планировали убить с помощью отравленной пиццы. Об этом стало известно на заседании суда по делу о покушении на журналиста.

Подробности узнал ТАСС.

Заседание проходило во Втором Западном окружном военном суде. На нем огласили аудиозапись, которая была сделана в квартире одного и обвиняемых.

В ней говорилось о планах установить адрес Соловьева, отследить его заказ еды, перехватить и «подсунуть отравленную пиццу».

В сентябре был задержан житель Димитровграда, которого заподозрили в подготовке покушения на Соловьева. Говорилось, что ему предлагали вознаграждение за убийство журналиста.

Сообщалось, что один из фигурантов дела перед задержанием пытался совершить суицид.