«Старт предвыборной кампании»: бывший главком ВСУ Валерий Залужный написал колонку для журнала Vogue

Бывший главный командующий ВСУ Валерий Залужный написал колонку для журнала Vogue Ukraine. Нынешний посол Украины в Великобритании также снялся для издания в образе «буржуа».

В своем материале Залужный рассуждает о «корнях идентичности, силе единства и главных исторических уроках для украинцев». Всего в тексте приведены десять уроков, которые он лично извлек из конфликта с Россией.

Кроме самой колонки в журнале также опубликованы несколько фотографий новоиспеченного украинского дипломата. Некоторые из кадров сделаны в черно-белом цвете. На одном из них Залужный стоит с задумчивым видом, прислонившись спиной к двери, с руками в карманах брюк.

На Украине уже оценили старания экс-главкома ВСУ. Из-за того, что Залужный в колонке не затронул ни одной модной тенденции, а лишь говорит о своей стране, публикацию назвали «практическим стартом его предвыборной кампании». Об этом пишет Российская газета.

«Обычно такие материалы в модных журналах появляются в начале предвыборной кампании, когда политик собирается посоревноваться за голоса женщин», — приводит издание предположение одного из украинских СМИ.

Также журналисты уверены, что с Залужным, который сейчас находится в Лондоне, «наверняка работают британские советники».

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