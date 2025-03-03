Следователь из Екатеринбурга стала звездой интернета: не моргала и смотрела в душу, говоря об убийстве

В свердловском управлении СК похвалили работу следователя, которая стала звездой интернета после публикации видео. На кадрах старший лейтенант юстиции отдела по Кировскому району Влада Пономарёва, не моргая, рассказывала, как один бомж убил другого. В соцсетях сотрудницу прозвали «всевидящей» и заявили, что «на допросе всё что угодно расскажешь: даже то, чего не знаешь».

Девушка снялась для программы «Патрульный участок». Это выпуск собрал сотни тысяч просмотров. Зрители обратили внимание на светлоглазую девушку, которая сосредоточенно рассказывала о преступлении и не моргала.

Как пишет издание «Подъем», пользователи сравнивают девушку с роботом и отмечают: «Словно чужой смотрит в душу».

Журналисты обратились за комментарием в управление СКР по Свердловской области. В пресс-службе похвалили работу следователя.

«Человек прокомментировал уголовное дело, которое находилось у него в производстве. Вот, собственно говоря, каким-то образом получилось так, что привлекала внимание сотрудница. Ну, привлекла внимание и привлекла», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что человек «сделал свое дело» – привлек к ответственности лицо, которое совершило особо тяжкое преступление.

Ранее мы писали о том, что дочь ставшего мемом дирижера Разумовского отреагировала на ролик с отцом.