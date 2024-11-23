Скрывал реальную обстановку на фронте: генерал-полковника Геннадия Анашкина сняли с должности

Командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с должности, передает Telegram-канал Рыбарь. Причиной тому послужила ситуация на Северском направлении.

Источник утверждает, что Анашкин не доводил до сведения высшего руководство реальное положение дел на фронте. Войска группировки «Юг» также сражаются на Северском направлении, передает Рыбарь.

«Хочется верить, что настолько радикальные изменения действительно послужат поводом для оздоровления всей военной системы и приведут к формированию новых подходов как к планированию, так и ведению боевых действий», — написали в Telegram-канале.

Также информацию о снятии генерал-полковника с должности опубликовал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок. Он указал ту же самую причину — недоведение до начальства реального положения дел.

Ранее певец Александр Маршал высказался о сроках окончания СВО. По его словам, сейчас это невозможно спрогнозировать.