Семья бывшего вице‑губернатора Чемезова продает отель в Черногории за €4,5 млн

Семья бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова продает отель в Черногории на €4,5 млн. Об этом узнал сайт «Страсти» из открытых источников.

Объявление о продаже недвижимости размещено в Сети с конца июля 2025 года. Отель имеет четыре звезды и находится в городе Херцег-Нови. Сказано, что гостиница расположена в 50 метрах от пляжа. Для гостей есть большая терраса с открытым бассейном, бесплатными шезлонгами и зонтиками. А номера оснащены кондиционерами, спутниковым телевидением, радио, мини-баром и сейфом. Всего 47 номеров различных категорий.

Напомним, что Олега Чемезова задержали по подозрению в мошенничестве. Сам он обвинения отвергает. 29 сентября стало известно, что его доставили на допрос, однако оттуда увезли в больницу. Адвокат Мария Кириллова рассказывала журналистам, что у ее клиента проблемы со здоровьем, поэтому ему необходимо соблюдать специальную диету.

Состояние Чемезова на данный момент не уточняется.

