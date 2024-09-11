Российская компания направила бойцам СВО беспилотники и технику для разведки

Операторы летательных аппаратов провели тренировку по управлению дронами от компании «Чистая линия». Она направляет в зону СВО гуманитарные и более серьезные грузы. Подробности сообщает 360.ru.

Корреспондент Елена Кононова своими глазами увидела, как проходит тренировка. Для этого есть специальная площадка, по которой передвигаются две группы по три человека. Оператор находится в конце и отвечает за безопасность участников. У него есть очки и пульт, так он может видеть все, что происходит впереди на большом расстоянии.

Отмечается, что «Чистая линия» регулярно отправляет такие аппараты на фронт, так как они очень востребованы. Компания руководствуется мнением военнослужащих при сборе подобных посылок.

С бойцами общается вице-президент фирмы Армен Бениаминов, который недавно вернулся из Курса. Там он передал медикам необходимую помощь. Кроме беспилотников, техники для разведки, есть и мороженое.

«Приехали с нашим мороженым к нашим славным разведчикам спецназа. Мороженое — добрый, положительный продукт, он вырабатывает гормон счастья. Я считаю, что это очень полезно. Плюс привезли подарки нашим бойцам, которые пригодятся в их важной, сложной и нужной работе», — поделился Армен Бениаминов.

По его словам, во время последнего визита военнослужащие попросили беспилотники Mavic и FPV-дроны, которые очень нужны, и оборудование. Также он оставил пикап для военных медиков.