Политолог Светов объяснил, почему украинцам показали карту с российским Крымом

Демонстрация в эфире передачи «95 квартал» политической карты мира, на которой полуостров Крым обозначен как российский, скорее всего была оплошностью редакторов шоу. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал политолог Юрий Светов.

По словам эксперта, подобные события не стоит однозначно воспринимать как попытки украинских властей «подготовить» граждан Украины к возможным территориальным уступкам России. Как раз об обратном говорит их поведение — так, напомнил Светов, после публикации ФИФА карты, где Крым был также обозначен российским, Киев устроил большой скандал.

Тем не менее, считает политолог, возможности пойти на соглашение в Киеве не исключают.

«Украина допускает, что может пойти на переговоры. Они надеются, что смогут вернуться к границам 2022 года, но потом с помощью их друзей и союзников — вернуть в том числе Крым дипломатическим путём. То есть понимание, что военным путём Крым не вернуть», — объяснил Светов.

Но в то же время, напоминает он, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский только что заявил об очередном контрнаступлении — и утверждает, что с помощью американских истребителей F-16 украинская армия сможет захватить Крым.

Ранее режиссер Никита Михалков подал в суд на Украину за «бесхозяйственность» в Крыму.