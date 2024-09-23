Петр Порошенко* и его сын попали в список террористов в России

Росфинмониторинг внес объединение, в состав которого входят экс-президент Украины Петр Порошенко*и его сын Алексей**, в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Членом объединения также выступает бывший гендиректор перешедшей в собственность России липецкой кондитерской фабрики «Рошен» Олег Казаков***.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Объединение, членами которого являются: Порошенко Петр Алексеевич, родившийся 26.09.1965 г.р. в г. Болград Одесской области Украинской ССР, Порошенко Алексей Петрович, родившийся 06.03.1985 г.р. в г. Киев Украинской ССР, Казаков Олег Леонидович, родившийся 31.05.1967 г.р. в г. Санкт-Петербурге», – сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о сценарии действий при его гибели.

*(внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) **(внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ***(внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).