Перепутали могилу: на кладбище в ХМАО разгорелся скандал

В урайском сообществе «Светлая память Урай» разгорелся скандал после того, как местная жительница Виктория обнаружила на могиле своей родственницы чужой памятник. Женщина обвинила ритуальную контору в халатности, сравнив произошедшее с вандализмом. Подробности сообщает URA.RU.

Придя на кладбище, семья с удивлением увидела, что на могиле их родственницы установили надгробие, которое они не заказывали. Как выяснилось, работники мастерской перепутали участки.

«Обещали все исправить, как было, но осадок остался», — написала женщина.

Супруга владельца организации, объяснила, что ошибка произошла из-за схожих данных усопших: у обеих женщин почти одинаковые имена и возраст.

«Поэтому ни о каком вандализме, на мой взгляд, нет речи. Мы предложили родственникам оплатить надгробие, сумма составила 72 тысячи. Но они отказались. Поэтому мы демонтировали его и вернули могилу к первоначальному состоянию», — объяснила представительница ритуальной конторы.

Родственники утверждают, что сначала им предложили компромисс, но затем контора отказалась от своих слов.

«Никаких извинений не последовало. В итоге мы отказались от их услуг», — прокомментировала женщина.

Семья требует, чтобы могилу привели в первоначальный вид. Если этого не произойдет, они грозят обратиться в полицию.

Пока обе стороны предоставили фото в свою защиту: семья — снимок ошибочно установленного памятника, а представители мастерской — доказательства, что могилу уже привели в порядок. Однако Виктория утверждает, что лично не видела восстановленного участка, ее муж планирует проверить его в ближайшее время.

Ранее мы писали о том, что цыгане устроили побоище с полицейскими на кладбище после Пасхи.