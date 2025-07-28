Осужденный на 14 лет бизнесмен Илья Сачков стал подсобным рабочим в колонии

Бизнесмен, основатель Group-IB Илья Сачков стал в колонии подсобным рабочим. Он трудится в цехе деревообработки.

Об этом стало известно из судебных документов. В материалах дела сказано: «Сачков И.К. привлечен к оплачиваемому труду с 10.01.2025 года подсобным рабочим цеха деревообработки».

Соответствующую информацию приводит РИА Новости.

Также выяснилось, что Сачков подал 6 исков к колонии. Он оспаривал в том числе заключение в штрафной изолятор.

Напомним, Сачкова судили в 2023 году, ему назначили 14 лет колонии строгого режима. Бизнесмена признали виновным по делу о госизмене. Отмечалось, что предприниматель передал представителям иностранной разведслужбы секретные сведения. Сам бизнесмен вину не признал.

Ранее сообщалось, что опекунше 6-летнего Далера Веронике Наумовой дали 24 года колонии. Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева заявила, что обычно женщинам не назначали такие «грандиозные сроки». Она отметила, что Наумова совершила преступление не только против маленького ребенка, но и государства – женщина получала выплаты на приемного сына, а сама скрывала тело.