Организатора атаки на аэродромы России Тимофеева* разыскивают судебные приставы

Предполагаемого организатора атаки по пяти российским аэродромам Артема Тимофеева*(внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) разыскивают судебные приставы. Причиной послужил неоплаченный штраф. Об этом узнал сайт «Страсти» из открытых источников.

По нашим данным, 12 августа против Тимофеева* было возбуждено исполнительное производство. Он не оплатил штраф ГИБДД на сумму 750 рублей.

Напомним, что о личности Артема Тимофеева* стало известно после атаки на российские аэродромы дронами 1 июня. В ходе расследования удалось установить, что устройства вылетали из грузовика, принадлежавшего мужчине. 2 июня было объявлено, что его разыскивают правоохранительные органы.

По информации СМИ, за несколько дней до проведения операции Тимофеев* уехал из России вместе с женой. Они оба внесены в реестр террористов и экстремистов.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга