НЕОЖИДАННО
Опубликовано 06 ноября 2025, 18:07
1 мин.

Охраннику Анджелины Джоли, мобилизованному на Украине, предложили перейти на мирную сторону

Владимир Рогов предложил охраннику Джоли, похищенному ТЦК, перейти на сторону РФ.
© TIZIANA FABI/AFP/East News

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предложил охраннику Анджелины Джоли, которого похитили сотрудники ТЦК, перейти на российскую сторону.

Ситуацию с украинским охранником голливудской актрисы Рогов прокомментировал в беседе с aif.ru. Напомним, что мужчину забрали во время проверки документов, когда он сопровождал американскую кинозвезду в ее поездке на Украину.

«Охраннику Джоли я рекомендую выбирать волну 149.200 и переходить на мирную сторону», — заявил он.

По его словам, мужчину могли похитить с целью шантажа, чтобы получить деньги в качестве выкупа. Председатель комиссии также посоветовал Джоли, недавно побывавшей в Херсоне, посетить новые российские регионы.

Ранее музыкальный продюсер Леонид Дзюник выразил мнение, что актриса Анджелина Джоли за поездку на Украину могла заработать до 20 миллионов долларов, как и во время своего прошлого визита в страну в 2022 году. По его словам, у артистки, скорее всего, не было райдера, и ее целью был обычный пиар.