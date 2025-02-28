«Один и тот же человек»: легенда психодел-рока Джим Моррисон может быть жив

Фронтмен музыкальной группы The Doors и настоящая икона психоделического рока Джим Моррисон инсценировал свою смерть и в настоящее время работает механиком в Сиракузах, штат Нью-Йорк. Именно такое смелое предположение сделал его давний поклонник Джеф Финн, документальный фильм которого уже начал транслироваться на Apple TV+.

Напомним — согласно официальной версии, Моррисон скончался в Париже в 1971 году, пополнив собой ряды знаменитого «Клуба 27». Вскрытия тела не проводилось, похоронен музыкант был в закрытом гробу, а информация о последних часах его жизни известна лишь со слов Памелы Курсон, многолетней спутницы Джима. Эти и множество других мелких неясностей породили слухи о том, что Моррисон на самом деле не умер, а сменил имя и начал новую жизнь.

Джефф Финн уверен — так оно и случилось. В своем фильме он показывает мужчину по имени Фрэнк, который живет в Сиракузах и работает техническим специалистом. Как пишет The Daily Mail, сходство мужчины с Моррисоном поражает — так, когда Финн показал его фото трем подругам Джима, две из них расплакались, подумав, что перед ними их друг.

При этом сам Фрэнк все подозрения в том, что он — это Моррисон, отвергает. Правда, он тоже любит французского поэта Шарля Бодлера, имеет шрам, похожий на шрам Джима. И интригующе высказывается о музыкальных вкусах.

«Я не Джим… за исключением того, что мне нравится песня Джимми Клиффа: „Мы все едины, мы — один и тот же человек“. Это один из способов взглянуть на все», — заявил он в интервью Финну.

Тем временем друзья Моррисона уверены, что он, опасаясь попасть в тюрьму после того, как годом ранее его осудили за непристойное поведение, и разочаровавшись в славе, Джим мог решить скрыться и начать все с чистого листа.

Ранее подтвердилась смерть блогера Лены Миро, которую многие считали исценировкой.