Мэр Казани Ильсур Метшин обвинил жителей в неумении пользоваться унитазами

Мэр Казани Ильсур Метшин обвинил жителей города в неумении пользоваться унитазами. По мнению градоначальника, казанцы спускают в канализацию «что ни попадя».

На совещании он рассказал, что в городе фиксируют 50 засоров в день. По мнению Метшкина, «это результат безответственности жителей».

«В прямом смысле в унитаз спускают что ни попадя. Научились пользоваться смартфонами, советуются с искусственным интеллектом каждую минуту, а с унитазом... к сожалению, проблема», - произнес Метшин. Его слова приводит Коммерсантъ Казань.

Оказалось, что за 9 месяцев 2025 года в Казани устранили более 13 тысяч засоров, которые вызваны сбросом в канализацию предметов гигиены и салфеток. Износ коммуникаций при этом составляет более 70%.

