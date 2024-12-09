Командиры ЧВК «Вагнер» раскрыли главные пункты своего кодекса

Основатели частной военной компании «Вагнер» рассказали о появлении организации и своем кодексе. В интервью ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву они отметили, что придерживаются правила «не врать и не лукавить».

Сначала у них была небольшая организация под названием «Славянский корпус», но в мае 2014 года командиры подписали договор с предпринимателем Евгением Пригожиным. После договора возник кодекс, которого участники придерживаются много лет.

Командир первого штурмового отряда и Герой России Александр Кузнецов с позывным Ратибор рассказал о главных пунктах кодекса.

«Не врать и не лукавить, всегда говорить как есть, решать вопросы коллективно. Сухой закон. Обучать людей, подбирать коллектив», – поделился мужчина.

Среди обязательств руководителя он перечислил обеспечение бойцов вооружением, финансирование и гарантии помощи раненым, а также семьям погибших.

«У нас были ампутанты, потерявшие конечности во время боев, и им выплачивалась пенсия. За этим очень строго следил руководитель. Но в последние года полтора это уже не происходит», — добавил он.

Ратибор пояснил, что бойцы до сих пор следуют кодексу, хоть ЧВК «Вагнер» больше нет. Он объяснил уникальность участников тем, что каждый из них мог заменить своего товарища и навал их профессионалами.

Ранее представители ЧВК «Вагнер» заявили, что ее бойцы не принимают участие в СВО