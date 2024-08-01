Из базы суда исчезло дело Германа Мойжеса, который помогал россиянам получить вид на жительство в Европе

С сайта Лефортовского суда пропало дело велоактивиста Германа Мойжеса. Напомним, его арестовали по обвинению в госизмене.

Об исчезновении дела из базы столичного суда сообщил сайт 78.ru. Издание обратило на это внимание 1 августа.

При попытке перейти по ссылке, которая вела на дело Мойжеса, всплывает надпись, что «такой страницы не существует». Отмечается, что она могла быть удалена.

В июле этого года Мойжесу предъявили обвинение в госизмене. Отмечалось, что он помогал россиянам получать вид на жительство в Европе. Мойжеса поместили в СИЗО «Лефортово».

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