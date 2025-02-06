Илон Маск поверил в фейк о миллионных выплатах Джоли и Пенну за поездку в Киев

Сообщения о том, что уже ликвидированное американское агентство USAID выделяло миллионы долларов на поездки голливудских знаменитостей на Украину, оказались фейком. Внимание на это обратил Telegram-канал «Рыбарь».

Напомним — в последние дни пользователи соцсетей активно обсуждают баснословные суммы, по сути дела взятые из карманов американских налогоплательщиков, которые Бен Стиллер, Анджелина Джоли и Шон Пенн якобы получали за свои визиты на Украину. Однако при более детальном изучении документов агентства выяснилось, что подобной информации в них не содержится.

«Первоисточником информации стала пара пользователей X (Twitter). Так что новость оказалась фейком. И тут бы вновь посетовать на необходимость фактчекинга в отечественном сегменте, если бы не забавный момент: вброс очень хорошо разошелся в англоязычных соцсетях», — отметил «Рыбарь».

Жертвой провокации стал даже Илон Маск — который, собственно, и занимается ликвидацией USAID. Он сделал репост записи, в которой обсуждаются «гонорары» артистов.

Ранее мы писали о том, что Бен Стиллер опроверг слухи о том, что он получал деньги за поездки в Киев.