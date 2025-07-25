Депутат Верховной Рады назвал Андрея Ермака Аллой Борисовной

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, назвал главу офиса президента Украины Андрея Ермака именем певицы Аллы Пугачевой. Он добавил, что страна заслужила такого «героя».

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Дубинского.

Публикация стала реакцией на статью в газете The Financial Times. В ней описывали биографию Ермака.

«Алла Борисовна пользуется фильтрами и сделал из себя подкачанного мачо», - подписал депутат Рады.

Почему он назвал главу офиса президента именем Пугачевой, Дубинский не уточнил. Оскорбив Ермака, политик добавил, что таких «героев» Украина заслужила.

Ранее сообщалось, что глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил министра культуры РФ исключить песни Пугачевой со всех патриотических мероприятий. Он объяснил, что позиция артистки неоднозначная.