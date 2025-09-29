Дегустации, фестивали и места для отдыха душой: чем Абрау-Дюрсо готово удивлять туристов

Сбор винограда на курорте Абрау-Дюрсо подходит к концу, но туристический сезон там не ограничен временем года. Гостей готовы удивлять вне периода повышенного спроса.

О том, какой досуг предлагают туристам, рассказывает СМИ2 в рубрике «Русские бренды».

Село Абрау-Дюрсо спрятано в горах и расположено в 14 километрах от Новороссийска, в скалистом углублении. Климат здесь отличается от большинства курортов черноморского побережья. По словам местных жителей, даже в декабре на курорте солнечно и тепло.

Это привлекло в регион императорских виноделов, а князь Лев Голицын помог производству выйти на промышленные масштабы. За полтора века завод «Абрау-Дюрсо» вырос до крупного холдинга. Под брендом выпускают свыше 60 миллионов бутылок в год.

Владелец группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов рассказал: «Даже в советские времена шампанское из этого региона считалось элитным продуктом и поставлялось в Кремль. Регион никогда не останавливал производство. Эстафету у французов перехватил винодел Фролов-Багреев, выполняя волю Сталина, который говорил, что шампанское — это вино для миллионеров, и вино для миллионеров должно стать вином для миллионов».

В поселке в Краснодарском крае расположен музейный комплекс Русского винного дома «Абрау-Дюрсо». В нем собраны архивные материалы и тысячи экспонатов. Туристам предлагают прогулки по подземным тоннелям, возведенным во времена Российской империи. Благодаря современным технологиям гости смогут «встретиться» с Голицыным под сводами подвалов-винохранилищ и послушать историю из первых уст.

В Абрау-Дюрсо расположен самый крупный пресноводный водоем края. Озеро Абрау имеет насыщенный изумрудно-голубой цвет, а вокруг него раскинулись реликтовые леса, что является частью природного заповедника.

На набережной туристам предлагают большое количество активностей: концерты, шоу поющих фонтанов. Группа компаний «Абрау-Дюрсо» организует дегустации, прогулки по трекинговым маршрутам и фестивали. Для семей с детьми проводят экскурсию «Путешествие в сказку Абрау-Дюрсо».

На курорте есть особые места, где можно отдохнуть душой. На берегу над озером расположен храм в честь святой Ксении Петербургской. Он построен в классическом русском стиле и привлекает своей тихой атмосферой. Первые гости посетили святыню в 2009 году.