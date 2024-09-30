НЕОЖИДАННО
Опубликовано 30 сентября 2024, 19:30
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Члена СПЧ Еву Меркачеву попросили выступить в роли свахи

Осужденный попросил члена СПЧ Еву Меркачеву выступить в роли свахи.
Члена СПЧ Еву Меркачеву попросили выступить в роли свахи

© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News

Осужденный из тверской ИК-10 попросил члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Еву Меркачеву выступить в роли свахи. Мужчина получил пять лет колонии по статье о попытке убийства, подняв руку на тестя.

Осужденный 4,5 года отбывает наказание. Сейчас он решил найти «новую подругу жизни».

«Пишет, что интернета у него нет, так что ему доступен только эпистолярный жанр общения. И просит меня... выступить в роли свахи!» - рассказала Меркачева в своем Telegram-канале.

Мужчина поделился некоторыми подробностями о себе. Он написал Меркачевой, что оптимист, весит 100 кг, с 1994 года жил в Москве, имуществом не обременен.

Ранее Меркачева дала интервью сайту «Страсти». В нем правозащитница рассказала, что региональное управление ФСИН подало на нее в суд после публикации.

Источник фото:Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал МеркачеваПрава
Автор:Лилия Караева
Теги:
сваха
журналистка