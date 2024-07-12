Богатейшая женщина Казахстана отказалась от российского гражданства

Богатейшая женщина Казахстана Айдан Сулейменова отказалась от гражданства РФ, сообщает интернет-издание Tengrinews.

Соответствующий документ от 11 июля, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовых актов РФ.

Айдан Сулейменова - дочь первого главы МИД Казахстана Тулеутая Сулейменова и супруга казахстанского бизнесмена Данияра Абулгазина, который занимает 21-е место среди богатейших бизнесменов Казахстана. Как уточняет издание, Сулейменова через компанию ADD Invest Properties управляет торговыми центрами в Астане, Актобе и Атырау.

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