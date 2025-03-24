Блогер Аким Апачев возглавил «Землячество Донбасса» в Белоруссии

Блогер и рэпер Аким Апачев, настоящее имя которого Аким Гасанов, возглавил в Белоруссии «Центр культурных инициатив «Землячество Донбасса». Об этом узнал портал «Страсти» из открытых источников.

Как стало известно, учреждение было зарегистрировано 29 ноября 2023 года. Юридический адрес находится в Минской области, в деревне Копище. Основной вид деятельности фирмы – управление социальными программами. На данный момент организация является действующей, а ее руководителем значится именно Гасанов.

Отметим, что недавно Аким Апачев попал в скандал. В освобожденном городе Суджа Курской области он оставил граффити с оскорбительными высказываниями. Поступок блогера раскритиковал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, а сам он поспешил извиниться за свои действия.

«Александр Евсеевич, готов нести полную ответственность за совершенное мной административное правонарушение», - заявил Апачев.

Также блогер записал обращение к жителям Курской области и попросил у них прощения, объяснив, что своими граффити хотел поддержать бойцов ВС РФ.

Ранее стало известно, какой гонорар Аким Апачев получает за концерт.